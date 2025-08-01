KICB объявляет о начале акции «Легкие переводы — яркий отдых!» по всем системам денежных переводов: Astrasend, «Золотая корона», RIA, Western Union. Теперь при получении денежного перевода или его отправке через одну из указанных систем каждый может стать претендентом на выигрыш в виде телефона, наушников, сертификатов в ресторан или на покупку бытовой техники, а также главного приза — поездки на двоих в чарующую Турцию.

Для участия в акции получите или отправьте минимум три денежных перевода в месяц в KICB с 1 августа по 31 октября 2025 года через системы переводов и становитесь участником акции «Легкие переводы — яркий отдых!»:

Чем больше переводов, тем ближе победа!

Каждый месяц банк определяет самых активных участников и дарит призы:

часы Samsung Galaxy Watch;

телефон Samsung;

сертификат на покупку бытовой техники;

сертификат в ресторан или СПА.

А самый активный клиент получит главный приз по итогам всей акции — путевку на двоих в Турцию! Отдохните с удовольствием в теплой уютной Турции, совершая переводы.

Как получить и/или отправить денежный перевод в KICB:



получить или отправить любой денежный перевод можно в любом отделении KICB;

получить денежный перевод Astrasend можно в мобильном приложении KICB;

можно отправить денежный перевод «Золотая корона» в мобильном приложении KICB.

Порадуйте близких, выигрывайте с KICB и реализуйте свои мечты!

Правила акции.

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