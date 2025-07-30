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Бизнес

Bakai Bank стал официальным банком UFC в СНГ

Bakai Bank с гордостью объявляет о стратегическом партнерстве с UFC® — крупнейшей международной организацией в мире смешанных единоборств. Мы стали официальным банком UFC в странах СНГ, включая Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Это уникальное событие для региона и первый случай в истории, когда банк из Центральной Азии становится партнером UFC.

Сотрудничество охватывает прямые трансляции боев, совместные маркетинговые и цифровые инициативы, а также интеграцию Bakai Bank в медиаплатформы UFC по Евразии.

Особое внимание будет уделено поддержке местных бойцов и созданию ярких эмоций для наших клиентов и всех поклонников MMA. Мы стремимся сделать атмосферу UFC ближе к каждому — будь то в прямом эфире или на месте событий.

Тимур Ибрагимов, председатель совета директоров Bakai Bank:

«Для нас большая честь — сотрудничать с UFC, промоушеном мирового уровня. Это не просто спортивное партнерство — это шаг в сторону энергии, действия и новых возможностей. UFC вдохновляет миллионы людей, и мы уверены, что наше партнерство усилит доверие к бренду Bakai Bank и подарит нашим клиентам больше ярких впечатлений. Мы — там, где энергия. Мы — там, где UFC».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/337924/
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