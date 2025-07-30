MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и удобное управление финансами

MBANK продолжает развиваться, трансформируясь из традиционного онлайн-банкинга в цифровую экосистему.

Последние обновления направлены на повышение безопасности и расширение возможностей для пользователей.

Вход без авторизации — быстрее, чем раньше

С новым обновлением при запуске приложения MBANK вы сразу попадаете на главный экран, где отображаются доступные без авторизации разделы и сервисы.

Важно: ваши банковские данные, такие как баланс, траты и бонусы, не отображаются на главном экране без авторизации. Это обеспечивает высокий уровень безопасности.

Чтобы воспользоваться банковскими функциями, например, посмотреть баланс, выполнить перевод или оплатить по QR-коду — вам нужно будет пройти авторизацию: через пин-код или биометрию.

Сервис «Убери Авто»

Если вам загородили путь, можно быстро найти владельца автомобиля.

В приложении MBANK появилась новая услуга «Убери авто». Если чья-то машина мешает проезду или проходу, просто введите ее номер в соответствующем разделе.

Как это работает

Откройте приложение MBANK. Зайдите в раздел «Сервисы». Выберите «Мой авто», затем «Убери авто». Введите государственный номер автомобиля. Отправьте уведомление.

Владелец автомобиля мгновенно получит уведомление с просьбой убрать транспортное средство.

На главном экране добавлен блок для удобного доступа к ключевым сервисам.

Быстрый доступ к MIslamic

Теперь переход на исламские финансы стал еще доступнее — прямо в приложении MBANK. Сервис MIslamic предлагает банковские услуги, основанные на принципах шариата. Получить доступ к финансированию по исламским стандартам можно в пару кликов.

Как это работает

Откройте приложение MBANK. На главной странице найдите иконку MIslamic. Нажмите «Перейти на MIslamic».

С MIslamic вы можете пользоваться финансовыми продуктами и услугами в еще более удобном и безопасном формате.

Увеличенные лимиты

Кроме того, MBANK предоставил клиентам более гибкие возможности управления финансами через расширенные лимиты. Настраивайте лимиты на траты, снятие наличных, онлайн-платежи и другие операции прямо в приложении.

Как это работает

Откройте приложение MBANK. На главной странице в нижней части экрана найдите иконки «Лимиты MBANK»/ «Лимиты по картам», перейдите в раздел.

MBANK продолжает подтверждать свой статус первого цифрового банка, предлагая передовые решения для повседневной жизни и управления финансами.

Управление подписками

Вы можете легко контролировать свои расходы на подписки благодаря новому сервису «Управление подписками». Это позволяет видеть, какие сервисы списывают ваши средства, и управлять ими прямо в приложении.

Как это работает

Откройте приложение MBANK. На главной странице внизу найдите иконку «Управление подписками», выберите и перейдите в раздел.

Готово! Ваши подписки под контролем в одном месте, а вы можете в любой момент запретить нежелательные подписки.

Лицензия НБ КР № 014.