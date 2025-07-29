19:49
USD 87.45
EUR 99.75
RUB 1.09
Бизнес

Как Beeline вносит вклад в устойчивое развитие Кыргызстана

Работая на благо общества, Beeline Кыргызстан активно применяет подход ESG. Стратегия охватывает три направления: экологию, социальную ответственность и управление. За первую половину 2025 года компания реализовала и поддержала целый ряд значимых ESG-инициатив.

Экология (E — Environment)

Beeline Кыргызстан принял участие в экологической акции «Национальный день чистоты». Более 50 сотрудников компании вышли на субботник в бишкекском сквере «Театральный».

Также Beeline присоединился к экоинициативе по сбору старых батареек и получил награду от компании «Твой Заряд» за вклад в повышение культуры утилизации.

А еще сотовый оператор запустил челлендж «Неделя без авто», призывающий хотя бы на день отказаться от автомобиля в пользу пеших прогулок или поездок на велосипеде, самокате и общественном транспорте.

Социальная ответственность (S — Social)

Beeline продолжает развивать сеть бесплатных коворкингов с интернетом и комфортными условиями для учебы и работы. Недавно компания обновила технику в бишкекском коворкинге в КГТУ.

Топ-менеджеры и специалисты Beeline постоянно поддерживают мероприятия для молодежи, выступая в качестве экспертов, менторов и жюри. Одним из таких событий стала EXPO молодежных стартапов — 2025, где Beeline принял участие в судействе и получил почетную грамоту от организации Enactus Кыргызстан за социально ответственное ведение бизнеса.

В рамках тренинга «Основы кибербезопасности от А до Я» Beeline провел конкурс, предоставив бесплатное место для обучения.

Кроме того, сотовый оператор поддержал проект Technovation Girls Kyrgyzstan 2024-2025, помогающий девочкам развивать навыки в технологиях и лидерстве.

Управление (G — Governance)

Beeline Кыргызстан придерживается принципов честности и открытости в управлении. Это помогает строить доверительные отношения с клиентами, сотрудниками и партнерами, а также формировать устойчивую корпоративную культуру.

Сотрудники регулярно проходят обучение и тестирование по темам этики и комплаенса с помощью специальной платформы. Это помогает не просто знать правила, а применять их на практике.

— Продвижение принципов ESG — не тренд, а реальный вклад в благополучие страны, — сказала начальник отдела по связям с общественностью и устойчивому развитию Жулдыз Баймагамбетова. — Мы заботимся об окружающей среде, реализуем важные социальные инициативы и создаем прозрачную бизнес-среду. Beeline намерен и дальше развивать эти направления, ведь позитивные перемены начинаются с действий.

Это возможно. Это Beeline.

Лицензии СРНОС при МЦР КР № 15-1420-КР, 16-1526-КР, 16-1527-КР, 14-1102-КР, 14-1125-КР, 16-0089-КР, 20-0388-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/337795/
просмотров: 1459
Версия для печати
Материалы по теме
На связи 27 лет: Beeline дарит подарки в свой день рождения
Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и сохранить доступ к аккаунту
Beeline вручил призы победителям лотереи «Билет на миллион»
Как избежать штрафов: оформите ОСАГО быстро и выгодно
Наслаждайтесь летом с быстрым интернетом: Beeline развивает сеть
Ring My Balance: как выиграть поездку в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса
Как Бишкек встречал лето в Chill Zone Beeline
Оформление ОСАГО в офисах Beeline — что может быть проще?
Осталось меньше месяца, чтобы выиграть миллион от Beeline!
Праздник детства: как Beeline поздравил малышей по всей стране с 1 июня
Популярные новости
Пакистанские инвесторы просят президента защитить их&nbsp;от&nbsp;вымогательства Пакистанские инвесторы просят президента защитить их от вымогательства
MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и&nbsp;удобное управление финансами MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и удобное управление финансами
На&nbsp;сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по&nbsp;QR-коду На сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по QR-коду
&laquo;Айыл Банк&raquo; первым в&nbsp;КР внедрил цифровую систему оплаты услуг &laquo;АБиллинг&raquo; «Айыл Банк» первым в КР внедрил цифровую систему оплаты услуг «АБиллинг»
Бизнес
Почему выгодно дружить с&nbsp;владельцем тарифа &laquo;Семья Премиум&raquo; Почему выгодно дружить с владельцем тарифа «Семья Премиум»
Реальными деньгами&nbsp;&mdash; 5&nbsp;процентов кешбэк на&nbsp;все с&nbsp;Bakai Bank Реальными деньгами — 5 процентов кешбэк на все с Bakai Bank
Кабмин и&nbsp;RECA LLC заключили соглашение о&nbsp;строительстве солнечной электростанции Кабмин и RECA LLC заключили соглашение о строительстве солнечной электростанции
Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до&nbsp;конца 2025 года Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до конца 2025 года
1 августа, пятница
19:40
Британец случайно купил в гараже оригинал рисунка Сальвадора Дали за 150 фунтов Британец случайно купил в гараже оригинал рисунка Сальв...
19:22
Индия готова помочь Кыргызстану в вопросах онкологии
19:03
О новых страховых взносах для фермерских хозяйств рассказал Дайырбек Орунбеков
19:00
Афиша Бишкека на выходные: выставки, кинопоказы и игротеки
18:44
Скульптор Тамила Маматова: Новый памятник Манасу не похож на экс-президента