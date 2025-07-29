Как Beeline вносит вклад в устойчивое развитие Кыргызстана

Работая на благо общества, Beeline Кыргызстан активно применяет подход ESG. Стратегия охватывает три направления: экологию, социальную ответственность и управление. За первую половину 2025 года компания реализовала и поддержала целый ряд значимых ESG-инициатив.

Экология (E — Environment)

Beeline Кыргызстан принял участие в экологической акции «Национальный день чистоты». Более 50 сотрудников компании вышли на субботник в бишкекском сквере «Театральный».

Также Beeline присоединился к экоинициативе по сбору старых батареек и получил награду от компании «Твой Заряд» за вклад в повышение культуры утилизации.

А еще сотовый оператор запустил челлендж «Неделя без авто», призывающий хотя бы на день отказаться от автомобиля в пользу пеших прогулок или поездок на велосипеде, самокате и общественном транспорте.

Социальная ответственность (S — Social)

Beeline продолжает развивать сеть бесплатных коворкингов с интернетом и комфортными условиями для учебы и работы. Недавно компания обновила технику в бишкекском коворкинге в КГТУ.

Топ-менеджеры и специалисты Beeline постоянно поддерживают мероприятия для молодежи, выступая в качестве экспертов, менторов и жюри. Одним из таких событий стала EXPO молодежных стартапов — 2025, где Beeline принял участие в судействе и получил почетную грамоту от организации Enactus Кыргызстан за социально ответственное ведение бизнеса.

В рамках тренинга «Основы кибербезопасности от А до Я» Beeline провел конкурс, предоставив бесплатное место для обучения.

Кроме того, сотовый оператор поддержал проект Technovation Girls Kyrgyzstan 2024-2025, помогающий девочкам развивать навыки в технологиях и лидерстве.

Управление (G — Governance)

Beeline Кыргызстан придерживается принципов честности и открытости в управлении. Это помогает строить доверительные отношения с клиентами, сотрудниками и партнерами, а также формировать устойчивую корпоративную культуру.

Сотрудники регулярно проходят обучение и тестирование по темам этики и комплаенса с помощью специальной платформы. Это помогает не просто знать правила, а применять их на практике.

— Продвижение принципов ESG — не тренд, а реальный вклад в благополучие страны, — сказала начальник отдела по связям с общественностью и устойчивому развитию Жулдыз Баймагамбетова. — Мы заботимся об окружающей среде, реализуем важные социальные инициативы и создаем прозрачную бизнес-среду. Beeline намерен и дальше развивать эти направления, ведь позитивные перемены начинаются с действий.

Это возможно. Это Beeline.

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