Сезон тепла, каникул и отпусков — самое время позаботиться о домашнем комфорте. Чтобы интернет работал стабильно, радовала подборка ТВ-каналов, а вечерние просмотры не превращались в квест. Просто включил телевизор, а там уже все самое интересное!

Saima предлагает готовое решение для всей семьи

Домашний интернет со скоростью до 500 Мбит/с и более 220 ТВ-каналов, включая доступ к пяти онлайн-кинотеатрам. Занимайтесь любимыми делами, отдыхайте, смотрите кино, проводите видеозвонки — все работает на полной скорости.

Важная деталь: в комплект уже включен мощный Wi‑Fi‑роутер на 1 Гбит/с. Это не обычная базовая модель, а современное устройство, способное работать на высокой скорости без просадок. Именно от роутера во многом зависит стабильность интернета: если оборудование слабое — теряется скорость, сигнал «падает» в дальних комнатах, видео «грузится» дольше. Гигабитный роутер от Saima обеспечивает сильный сигнал, быстрое подключение всех устройств и уверенную работу по всей квартире. Устанавливается он быстро, ничего докупать не нужно — все уже входит в тариф.

Вы выбираете скорость:

интернет до 300 Мбит/с — 1080 сомов в месяц

интернет до 500 Мбит/с — 1280 сомов.

В тариф уже входит все необходимое: интернет, ТВ, онлайн-кинотеатры и оборудование.

Подключиться можно прямо сейчас:

• по телефону 0708909000

• в любом магазине O!Store

• на сайте: saimatelecom.kg

• через приложение «Мой О!»: зайдите в «Моя связь» → Saima Telecom.

Пусть лето проходит легко и комфортно — Saima обеспечит надежный интернет и развлечения дома.

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Тарифы «Saima 300 + O!TV», «Saima 300 +», «Saima 500 + O!TV» и «Saima 500 +» доступны для подключения физических лиц — новых и действующих абонентов. ТВ-приставка и Wi-Fi-роутер предоставляются на ответственное хранение только гражданам КР. Товар сертифицирован. В случае досрочного расторжения договора и/или неиспользования услуг связи по любым причинам на условиях действующего тарифного плана и настоящего Приложения в качестве компенсации затрат оператора, связанных с подключением абонента к услугам связи, а также невыполнения условий договора в течение первых 12 месяцев, абонент обязуется выплатить условную стоимость подключения: 2 тысячи 500 (две тысячи пятьсот) сомов. Районы, в которых доступно подключение тарифов, уточняйте у менеджеров компании или позвонив в круглосуточный call-center. Информация актуальна на 4.06.2025.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г. № 16-0062-КР, № 16-0063-КР.

Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР от 24.11.2003.