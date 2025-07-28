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Бизнес

«Айыл Банк» первым в КР внедрил цифровую систему оплаты услуг «АБиллинг»

«Айыл Банк» запустил первую в Кыргызстане универсальную платформу «АБиллинг» — цифровую систему для приема и оплаты различных услуг в режиме реального времени. Проект стартовал в Национальном центре охраны материнства и детства, где система уже применяется для оплаты медицинских услуг, но потенциал «АБиллинга» выходит далеко за рамки медицины.

«АБиллинг» — это цифровой инструмент, полностью разработанный «Айыл Банком», который делает оплату любых услуг — от медицины до образования и государственных сервисов — быстрой, прозрачной и безопасной. Пациенты, клиенты или граждане могут получать счет и оплачивать его через QR-код.

Внедрение системы в НЦОМиД стало первым шагом в реализации масштабного проекта по цифровизации сервисов в Кыргызстане.

«Сегодня мы подписали договор с Национальным центром охраны материнства и детства, где сочетаются высокая нагрузка, профессионализм и забота о самых уязвимых. Именно в таких местах особенно важно, чтобы все процессы были быстрыми, прозрачными и удобными.

Мы гордимся, что начали внедрение именно здесь. «АБиллинг» готов к масштабированию в медицину, образование, государственные и муниципальные сервисы. Мы открыты к сотрудничеству и готовы внедрять систему там, где она действительно нужна», — подчеркнул председатель правления банка Тилек Алимджанов.

«Айыл Банк» полностью сопровождает проект: от технической интеграции и настройки платежной инфраструктуры до обеспечения безопасности данных. Все создано с прицелом на устойчивость, масштабирование и удобство конечного пользователя. 

Лицензия НБ КР № 048.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/337688/
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