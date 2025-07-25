Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и сохранить доступ к аккаунту

В Кыргызстане участились случаи взломов аккаунтов WhatsApp. Пользователи жалуются на потерю доступа к мессенджеру, подозрительные сообщения и запросы на ввод кодов. О том, как обезопасить себя от злоумышленников, рассказывает сотовый оператор Beeline Кыргызстан.

Проблема взломов не связана с сетью оператора — мошенники используют уязвимость в самом мессенджере, чтобы получить доступ к личной информации.

Но есть простые способы, которые помогут защитить аккаунт:

1 Включите двухфакторную аутентификацию Откройте настройки WhatsApp, перейдите в раздел «Конфиденциальность» и нажмите «Начать проверку». В разделе «Дополнительная защита для вашего аккаунта» активируйте двухшаговую проверку, придумайте PIN-код и добавьте адрес своей электронной почты.

2 Пройдите проверку конфиденциальности В тех же параметрах настройки конфиденциальности выберите «Ключи доступа». Настройте безопасный вход в WhatsApp с помощью распознавания лица, отпечатка пальца или код-пароля. Убедитесь, что в системе указан ваш электронный адрес.

3 Проверьте связанные устройства Откройте «Связанные устройства» в меню или в настройках WhatsApp. Удалите все незнакомые устройства.

Если не получается зайти в WhatsApp, но при этом вы не переходили по подозрительным ссылкам и не вводили пароли на сторонних сайтах — скорее всего, ваш аккаунт не взломан, а временно недоступен. Подождите некоторое время, чаще всего доступ восстанавливается автоматически в течение суток. Если не приходит SMS-код от WhatsApp, попробуйте отправить запрос повторно.

Помните, что ни в коем случае нельзя сообщать другим свой код регистрации и PIN-код двухшаговой проверки. Это ваша личная информация.

Со своей стороны Beeline Кыргызстан делает все возможное для защиты данных своих клиентов. Компания соответствует строжайшим нормам кибербезопасности и обладает международным сертификатом ISO/IEC 27001. Этот признанный во всем мире стандарт подтверждает, что компания обеспечивает надежную защиту данных от киберугроз.

— Безопасность клиентов для нас в приоритете, — отметил генеральный директор Beeline Кыргызстан Андрей Пятахин. — Мы используем современные фаерволлы, следуем стандартам ISO в области кибербезопасности и постоянно развиваем внутреннюю экспертизу. Но важно помнить: безопасность начинается с простых действий. Будьте бдительны, следуйте простым рекомендациям и никому не передавайте личные коды — тогда ваши данные будут под защитой.

Это возможно. Это Beeline.

Лицензии СРНОС при МЦР КР № 15-1420-КР, № 16-1526-КР, № 16-1527-КР, № 14-1102-КР, № 14-1125-КР, № 16-0089-КР, № 20-0388-КР.