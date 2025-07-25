19:48
USD 87.45
EUR 99.75
RUB 1.09
Бизнес

MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий

Государственный оператор связи MEGA сообщает о доступных и удобных условиях роуминга для всех, кто планирует летние поездки. Услуга позволяет оставаться на связи за пределами Кыргызстана без лишних затрат и сложностей.

Возможности роуминга от MEGA включают:

  • входящие и исходящие звонки;
  • мобильный интернет на высокой скорости;
  • обмен SMS-сообщениями;
  • онлайн-пополнение и контроль баланса в реальном времени.

Подключение услуги «Роуминг» производится бесплатно. Для активации достаточно, чтобы на балансе абонента была сумма не менее 1 сома.

Управлять роумингом можно через мобильное приложение MEGA24, доступное в App Store и Google Play. Для подключения необходимо:

  1. Открыть приложение MEGA24;
  2. Перейти в раздел «Услуги»;
  3. Выбрать вкладку «Доступные» → «Роуминг»;
  4. Ознакомиться с тарифами и нажать «Подключить».

Специальные интернет-пакеты для роуминга действуют более чем в 15 странах. Абоненты могут выбрать подходящий объем трафика:

  • 1 ГБ — 900 сомов (USSD-команда: *108*1#);
  • 2 ГБ — 1500 сомов (USSD-команда: *108*2#);
  • 5 ГБ — 2500 сомов (USSD-команда: *108*5#).

Для пользователей, предпочитающих общение через мессенджеры, доступна отдельная услуга — «WhatsApp в роуминге». Все подробности и условия опубликованы на официальном сайте компании.

MEGA продолжает развивать цифровые решения, обеспечивая абонентам стабильную и доступную связь в любых поездках.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/337483/
просмотров: 2114
Версия для печати
Материалы по теме
Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до конца 2025 года
Exclusive от MEGA! Ваш номер — ваша визитная карточка
MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
«Специальное предложение» от MEGA — свобода быть на связи всегда и везде
Стабильная связь и высокая скорость интернета — MEGA обновляет 4G
MEGA объединяет болельщиков: бесплатный Wi-Fi на матчах и трансляции в MegaTV
Заботьтесь о себе и близких: оформите полис ОМС через MegaPay
«Все кинотеатры + ТВ» от MEGA — весь контент в одном доступе
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
Без очередей и касс: оплачивайте услуги Минстроя через MegaPay
Популярные новости
Пакистанские инвесторы просят президента защитить их&nbsp;от&nbsp;вымогательства Пакистанские инвесторы просят президента защитить их от вымогательства
MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и&nbsp;удобное управление финансами MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и удобное управление финансами
На&nbsp;сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по&nbsp;QR-коду На сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по QR-коду
&laquo;Айыл Банк&raquo; первым в&nbsp;КР внедрил цифровую систему оплаты услуг &laquo;АБиллинг&raquo; «Айыл Банк» первым в КР внедрил цифровую систему оплаты услуг «АБиллинг»
Бизнес
Почему выгодно дружить с&nbsp;владельцем тарифа &laquo;Семья Премиум&raquo; Почему выгодно дружить с владельцем тарифа «Семья Премиум»
Реальными деньгами&nbsp;&mdash; 5&nbsp;процентов кешбэк на&nbsp;все с&nbsp;Bakai Bank Реальными деньгами — 5 процентов кешбэк на все с Bakai Bank
Кабмин и&nbsp;RECA LLC заключили соглашение о&nbsp;строительстве солнечной электростанции Кабмин и RECA LLC заключили соглашение о строительстве солнечной электростанции
Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до&nbsp;конца 2025 года Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до конца 2025 года
1 августа, пятница
19:40
Британец случайно купил в гараже оригинал рисунка Сальвадора Дали за 150 фунтов Британец случайно купил в гараже оригинал рисунка Сальв...
19:22
Индия готова помочь Кыргызстану в вопросах онкологии
19:03
О новых страховых взносах для фермерских хозяйств рассказал Дайырбек Орунбеков
19:00
Афиша Бишкека на выходные: выставки, кинопоказы и игротеки
18:44
Скульптор Тамила Маматова: Новый памятник Манасу не похож на экс-президента