MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий

Государственный оператор связи MEGA сообщает о доступных и удобных условиях роуминга для всех, кто планирует летние поездки. Услуга позволяет оставаться на связи за пределами Кыргызстана без лишних затрат и сложностей.
Возможности роуминга от MEGA включают:
- входящие и исходящие звонки;
- мобильный интернет на высокой скорости;
- обмен SMS-сообщениями;
- онлайн-пополнение и контроль баланса в реальном времени.
Подключение услуги «Роуминг» производится бесплатно. Для активации достаточно, чтобы на балансе абонента была сумма не менее 1 сома.
Управлять роумингом можно через мобильное приложение MEGA24, доступное в App Store и Google Play. Для подключения необходимо:
- Открыть приложение MEGA24;
- Перейти в раздел «Услуги»;
- Выбрать вкладку «Доступные» → «Роуминг»;
- Ознакомиться с тарифами и нажать «Подключить».
Специальные интернет-пакеты для роуминга действуют более чем в 15 странах. Абоненты могут выбрать подходящий объем трафика:
- 1 ГБ — 900 сомов (USSD-команда: *108*1#);
- 2 ГБ — 1500 сомов (USSD-команда: *108*2#);
- 5 ГБ — 2500 сомов (USSD-команда: *108*5#).
Для пользователей, предпочитающих общение через мессенджеры, доступна отдельная услуга — «WhatsApp в роуминге». Все подробности и условия опубликованы на официальном сайте компании.
MEGA продолжает развивать цифровые решения, обеспечивая абонентам стабильную и доступную связь в любых поездках.
MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!
Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.