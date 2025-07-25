MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий

Государственный оператор связи MEGA сообщает о доступных и удобных условиях роуминга для всех, кто планирует летние поездки. Услуга позволяет оставаться на связи за пределами Кыргызстана без лишних затрат и сложностей.

Возможности роуминга от MEGA включают:

входящие и исходящие звонки;

мобильный интернет на высокой скорости;

обмен SMS-сообщениями;

онлайн-пополнение и контроль баланса в реальном времени.

Подключение услуги «Роуминг» производится бесплатно. Для активации достаточно, чтобы на балансе абонента была сумма не менее 1 сома.

Управлять роумингом можно через мобильное приложение MEGA24, доступное в App Store и Google Play. Для подключения необходимо:

Открыть приложение MEGA24; Перейти в раздел «Услуги»; Выбрать вкладку «Доступные» → «Роуминг»; Ознакомиться с тарифами и нажать «Подключить».

Специальные интернет-пакеты для роуминга действуют более чем в 15 странах. Абоненты могут выбрать подходящий объем трафика:

1 ГБ — 900 сомов (USSD-команда: *108*1#);

2 ГБ — 1500 сомов (USSD-команда: *108*2#);

5 ГБ — 2500 сомов (USSD-команда: *108*5#).

Для пользователей, предпочитающих общение через мессенджеры, доступна отдельная услуга — «WhatsApp в роуминге». Все подробности и условия опубликованы на официальном сайте компании.

MEGA продолжает развивать цифровые решения, обеспечивая абонентам стабильную и доступную связь в любых поездках.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.