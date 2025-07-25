19:48
USD 87.45
EUR 99.75
RUB 1.09
Бизнес

Лето, попкорн, Premier — смотрите топовые сериалы бесплатно

Не знаете, с чего начать вечер? Ловите подборку сериалов, которые в центре внимания прямо сейчас. Все доступно бесплатно в онлайн-кинотеатре Premier, если вы подключили тариф «Переходи на О! Комбо».

Premier — это не просто кинотеатр, а настоящая площадка громких премьер, которые можно смотреть запоем. Здесь — все, что любят зрители: триллеры, комедии, мистические истории и смелые сюжеты, от которых сложно оторваться.

Вот что в топе этим летом!

  • «Жвачка» — 90-е, двор, друзья и первая любовь. Легкий флер ностальгии и взрослая реальность в одном флаконе.
  • «Эль Русо» — русский наркобарон в Мексике. Криминальная сага о предательстве, власти и цене легенды.
  • «Клипот» — мистический триллер, в котором каббала встречается с расследованием. Тайны становятся все ближе.
  • «Прелесть» — ироничная сатира о блогинге и культе красоты. Где граница между успехом и потерей себя?
  • «Сны Алисы» — атмосферный детектив о девочке, чьи сны рассказывают больше, чем полиция.
  • «Эпидемия 2» — продолжение хита. Новый мир, новые правила, новые угрозы.

Все — в хорошем качестве, без рекламы и доступно на смартфоне, планшете или ТВ. Подключайте тариф «Переходи на О! Комбо» в приложении «Мой О!» и выбирайте Premier как одну из бесплатных комбо-опций.

А еще у вас будет:

— безлимит в сети О!
— пакеты минут на другие мобильные сети КР
— стабильный интернет
— две бесплатные комбо-опции на выбор: кинотеатры Premier, Wink, Etnomedia, O!TV, +40 ГБ, подписка «Яндекс Плюс» или бесплатная раздача Wi-Fi.

Меняйте опции, когда нужно, и составляйте свою комбинацию — все удобно в приложении «Мой О!».

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/337453/
просмотров: 1828
Версия для печати
Материалы по теме
Почему выгодно дружить с владельцем тарифа «Семья Премиум»
Семь сериалов на Wink, которые затягивают. Смотрите бесплатно с «Комбо»
Выбери Honor для яркого лета — верни себе кешбэк 1500 сомов и получи подарки
Покупаете iPhone в O!Store — получаете фирменный чехол в подарок
Лето в разгаре — создайте дома атмосферу отдыха вместе с Saima
Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и сомами, и бонусами
Забирайте классный подарок при покупке самоката в O!Store — есть рассрочка
Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start
Скидка 25 процентов на семейный тариф от О! — экономьте 500 сомов каждый месяц
Половина лета позади — успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!
Популярные новости
Пакистанские инвесторы просят президента защитить их&nbsp;от&nbsp;вымогательства Пакистанские инвесторы просят президента защитить их от вымогательства
MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и&nbsp;удобное управление финансами MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и удобное управление финансами
На&nbsp;сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по&nbsp;QR-коду На сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по QR-коду
&laquo;Айыл Банк&raquo; первым в&nbsp;КР внедрил цифровую систему оплаты услуг &laquo;АБиллинг&raquo; «Айыл Банк» первым в КР внедрил цифровую систему оплаты услуг «АБиллинг»
Бизнес
Почему выгодно дружить с&nbsp;владельцем тарифа &laquo;Семья Премиум&raquo; Почему выгодно дружить с владельцем тарифа «Семья Премиум»
Реальными деньгами&nbsp;&mdash; 5&nbsp;процентов кешбэк на&nbsp;все с&nbsp;Bakai Bank Реальными деньгами — 5 процентов кешбэк на все с Bakai Bank
Кабмин и&nbsp;RECA LLC заключили соглашение о&nbsp;строительстве солнечной электростанции Кабмин и RECA LLC заключили соглашение о строительстве солнечной электростанции
Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до&nbsp;конца 2025 года Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до конца 2025 года
1 августа, пятница
19:40
Британец случайно купил в гараже оригинал рисунка Сальвадора Дали за 150 фунтов Британец случайно купил в гараже оригинал рисунка Сальв...
19:22
Индия готова помочь Кыргызстану в вопросах онкологии
19:03
О новых страховых взносах для фермерских хозяйств рассказал Дайырбек Орунбеков
19:00
Афиша Бишкека на выходные: выставки, кинопоказы и игротеки
18:44
Скульптор Тамила Маматова: Новый памятник Манасу не похож на экс-президента