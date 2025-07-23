Футбольные страсти накаляются! Сегодня в Бишкеке и селе Беш-Кунгей состоятся финальные матчи «Турнира четырех наций» среди молодежных сборных до 23 лет, где принимают участие команды из Кыргызстана, Омана, Сирии и Бахрейна.

Расписание игр:

20.00: Оман — Сирия (стадион «Достук Арена», село Беш-Кунгей);

20.00: Кыргызстан — Бахрейн (стадион имени Долона Омурзакова, Бишкек).

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Турнир проходит в рамках подготовки к отборочным матчам Кубка Азии U-23, которые пройдут в Бишкеке уже с 1 по 9 сентября.

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