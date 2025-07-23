Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и сомами, и бонусами

Бывало у вас такое? Срочно нужно продлить интернет — сериал завис на самом интересном месте или надо позвонить по важному делу, а денег на балансе не хватает. Кошелек где-то в другой сумке, а времени впритык.

Так вот, у абонентов О! есть классная фишка — в приложении «Мой О!» можно пополнить баланс сразу и сомами, и бонусами. Часть платите с карты, а часть — бонусами.

Простой пример: допустим, у вас на карте 150 сомов, а тариф стоит 200. Раньше пришлось бы ждать, искать недостающую сумму. А теперь просто добавляете 50 бонусов из «Мой О!», и все, платеж проходит. Интернет снова с вами, сериал не зависает, вы на связи.

Как это работает:

Заходите в «Мой О!» → «Моя связь». Нажимаете «Баланс» → «Пополнить». Указываете сумму и добавляете бонусы, подтверждаете — и готово!

Удобно, быстро и супервыгодно — особенно если вы регулярно пользуетесь связью О! и платите через QR в «Мой О!» — бонусы копятся довольно быстро.

А если вы еще не знали, то «Мой О!» — это не просто приложение, это целый суперапп, который объединяет в себе мобильный банкинг O!Bank; маркетплейс O!Market; личный кабинет клиента Saima; дешевые авиабилеты через O!Travel и, конечно, личный кабинет абонента О!.

Важно! Даже если вы не абонент О!, приложение все равно вам доступно. Так что если у вас еще не установлен «Мой О!», самое время скачать или обновить и начать копить О!Бонусы. Он в Google Play и App Store.

И не забывайте: за каждую оплату связи, оплату картой O!Bank и QR-покупки через «Мой О!» вы получаете О!Бонусы. Потратить их можно на мобильную связь или на покупки у партнеров. Подробные условия на сайте o.kg.

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