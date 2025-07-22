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Бизнес

«Специальное предложение» от MEGA — свобода быть на связи всегда и везде

Лето — это когда рюкзак собирается за 10 минут, маршрут решается на ходу, а связь должна работать всегда и везде. Хочешь в горы? Поехали. Захотелось пикник у озера? Легко. Главное — чтобы твой тариф был готов ко всему, как и ты.

Тариф «Специальное предложение» от MEGA — это не просто про интернет и минуты. Это про свободу быть на связи с миром и с собой.

  • Безлимитный интернет — стримы, сторис, навигатор и видео в дороге без тормозов и ограничений.

  • Раздача по Wi-Fi — подключай планшет, делись с друзьями. Никто не останется офлайн.

  • 100 минут на другие сети в КР — звони кому хочешь, не задумываясь о разнице в операторах.

  • Безлимит внутри сети MEGA — любые разговоры и SMS — сколько угодно.

  • «MegaTV» бесплатно — 50+ каналов на телефоне, планшете или Smart TV. Можно смотреть всей семьёй.

  • «Этномедиа» включена — кыргызские фильмы в кармане, когда захочется уюта и ностальгии.

  • eSIM — бесплатно — подключайся за пару минут, даже если SIM-карты нет под рукой.

Все это — за 500 сомов в месяц.

Легко подключиться можно в любом Центре продаж и обслуживания MEGA, у промоутеров или в приложении Mega24 (там же — eSIM за пару кликов).

Так что доставай карту, выбирай точку на горизонте — и вперед!

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР

 

 

 

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/337064/
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