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Бизнес

Сервис Pay,Da! от «Оптима Банка» — увеличьте продажи с рассрочкой без переплат

Станьте партнером Pay,Da! — увеличьте продажи с рассрочкой без переплат от «Оптима Банка»!

Pay,Da! — новый сервис от «Оптима Банка», который позволяет покупателям платить в рассрочку без процентов и комиссий на три месяца. Для вашей торговой точки — это больше продаж, рост среднего чека и новые клиенты.

Что такое Pay,Da! для бизнеса?

Это сервис оплаты в рассрочку через приложение Optima24, с которым клиент может оплатить покупку в три равных платежа. Вы получаете полную сумму сразу, а «Оптима Банк» берет на себя все расчеты с клиентом.

Ваши преимущества как партнера банка

• Привлечение новых клиентов, которые ищут удобную рассрочку.

• Рост конверсии и среднего чека.

• Быстрое подключение и простая интеграция.

• Нет рисков и ожиданий: вы получаете оплату сразу и в полном объеме.

• Поддержка и сопровождение от команды «Оптима Банка».

Как работает оплата через Pay,Da!

1. Покупатель оформляет лимит в приложении Optima24.

2. Совершает покупку в вашей торговой точке.

3. Сканирует ваш Optima QR.

4. При оплате выбирает способ «Оплатить с Pay,Da!».

5. Сумма покупки делится на 3 части и ежемесячно списывается с клиента.

Как подключиться?

Обратитесь в ближайший филиал Optima Bank для подключения или оставьте заявку в Optima Business.

Скачайте приложение Optima Business:

Google Play

App Store

Pay,Da! — в рассрочку выгодно всегда!

Присоединяйтесь к партнерской сети «Оптима Банка» и развивайте свой бизнес вместе с нами.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/337058/
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