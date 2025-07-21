В O!Store идет акция: при покупке самоката вы получаете подарок на выбор — смарт-часы, шлем, сиденье, сумку для самоката или комплект защиты.

В условиях плотного городского трафика самокаты становятся настоящими укротителями пробок, особенно летом. Это удобно, экологично и экономит время в часы, когда движение на дорогах замедляется.

Самокат можно приобрести в рассрочку от O!Bank на срок от 3 до 12 месяцев:

Первый взнос — 0 процентов.

Возможно досрочное погашение в любой момент без штрафов.

Из документов потребуется только паспорт, если есть отчисления в Соцфонд КР.

Заходите на сайт, выбирайте своего двухколесного друга в ostore.kg. Чтобы узнать наличие самокатов, звоните по номеру 0705 007 000.

Рассрочку предоставляет ОАО «О!Банк», которое может отказать в ее предоставлении. Срок действия акции ограничен: с 16 июля по 31 августа 2025 года. Количество товара ограничено.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024. Подробнее на сайте obank.kg.