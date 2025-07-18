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Бизнес

Официальное заявление ЧПК «Джунда»

«Чайна Петроль Компани Джунда» информирует общественность о недостоверной информации, распространенной рядом источников в отношении качества топлива Аи-95 во время проверки на заправке в городе Балыкчи на наличие маркировки, где якобы лаборатория ОАО «Учкун» зафиксировала нарушения и выявила вредность до 60 процентов некачественного топлива.

Хотим подчеркнуть, что данная информация недостоверная, и отметить, что:

  • ОАО «Учкун» может проверять наличие и соответствие маркировки товаров, но не обладает аккредитацией на проведение оценки качества топлива.
  • Государственная налоговая служба (ГНС) не обладает полномочиями по определению качества топлива.
  • Данные факты подтверждаются официальными ответами со стороны ГНС, ОАО «Учкун».
  • Качество ГСМ, реализуемого НПЗ «Джунда», подтверждено лабораторными испытаниями, проведенными аккредитованными органами Государственного агентства по техническому регулированию и метрологии (Госстандарт КР). По результатам анализа все топливо соответствует установленным требованиям и стандартам.

Дополнительно сообщаем, что после распространения вышеуказанной информации все топлива Аи-95 на АЗС, а также резервуары завода были опечатаны самой компанией с целью взятия проб для повторного лабораторного анализа. По результатам исследований было установлено, что топливо соответствует нормативам.

16 июля 2025 года на предприятие прибыла комиссия от ОАО «Учкун», которая провела проверку на наличие и достоверность маркировки на опечатанном топливе. По результатам проверки нарушений не выявлено — маркировка подтвердила подлинность и ее присутствие.

Компания также информирует, что на данный момент на нефтеперерабатывающем заводе «Чайна Петроль Компани Джунда» продолжается активная фаза модернизации в рамках перехода топлива К2 и К3 на выпуск стандартов К4 и К5. Проект был инициирован при участии президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и будет завершен до конца июля 2026 года. В реализацию проекта модернизации будет инвестировано свыше $193 миллионов китайским инвестором — правительством Китая, в частности провинцией Шаньси (КНР).

Мы официально заявляем, что компания «Джунда» всегда строго придерживалась принципов добросовестного ведения бизнеса и соблюдает все стандарты качества, экологической безопасности и законодательства Кыргызской Республики.

Мы гарантируем качество продукции, выпускаемой как до, так и после завершения модернизации завода. Все виды топлива будут соответствовать самым высоким требованиям и стандартам.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/336740/
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