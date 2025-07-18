MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по всему Кыргызстану

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Заказывайте сегодня — получайте уже завтра
Если вы оформили заказ до 16.00, ваш товар прибудет в течение суток. Оформили заказ после 16.00? В этом случае доставка будет на следующий день — все быстро и удобно.
При сумме заказа от 2 тысяч сомов доставка бесплатная.
MMarket — все, что нужно, в один клик
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