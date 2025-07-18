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Бизнес

MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по всему Кыргызстану

Отличные новости для всех покупателей в Кыргызстане! Теперь онлайн-шопинг по-настоящему удобен для каждого. MMarket расширяет доставку на всю страну, привозя ваши заказы в 30 городов Кыргызстана всего за 1 день.

Все, что нужно — в один клик

Вы не тратите время на поездки по магазинам — все, что нужно, теперь в одном сервисе. В MMarket представлен широкий ассортимент товаров.

  • Более 70 тысяч товаров — от смартфонов до детских колясок.

  • Все для дома — широкий ассортимент бытовой техники и приборов.

  • Выгодные предложения с щедрыми скидками.

Покупка в MMarket — это всегда безопасный и удобный процесс

  • Безопасные транзакции: оплачивайте через MBANK за секунды — быстро и без рисков.

  • Рассрочка без переплат: от 3 до 12 месяцев — прямо внутри MBANK, без лишних документов и походов в банк.

  • Поддержка клиентов: с 9.00 до 21.00 каждый день.

Заказывайте сегодня — получайте уже завтра

Если вы оформили заказ до 16.00, ваш товар прибудет в течение суток. Оформили заказ после 16.00? В этом случае доставка будет на следующий день — все быстро и удобно.
При сумме заказа от 2 тысяч сомов доставка бесплатная.

MMarket — все, что нужно, в один клик

Заказывайте, оформляйте рассрочку и получайте товары в любом уголке Кыргызстана.

MBANK — первый цифровой.

Лицензия НБ КР № 014.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/336725/
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