MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по всему Кыргызстану

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Рассрочка без переплат: от 3 до 12 месяцев — прямо внутри MBANK, без лишних документов и походов в банк.

Поддержка клиентов: с 9.00 до 21.00 каждый день.

Заказывайте сегодня — получайте уже завтра

Если вы оформили заказ до 16.00, ваш товар прибудет в течение суток. Оформили заказ после 16.00? В этом случае доставка будет на следующий день — все быстро и удобно.

При сумме заказа от 2 тысяч сомов доставка бесплатная.

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