Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком

Июль 2025 года радует кыргызстанцев хорошими новостями в экономике. ЕАБР поделился информацией о том, что наша республика вышла в лидеры по экономическому росту в пространстве ЕАЭС. Агентство Moody’s повысило статус прогноза по суверенному кредитному рейтингу Кыргызской Республики до уровня B3 (позитивного). Объем международных резервов продолжает бить исторические рекорды. На фоне подобных позитивных сообщений не лишним кажется отметить роль Национального Банка Кыргызской Республики в финансово-экономическом процветании государства.

Одним из важнейших инструментов воздействия НБ КР на финансовую систему Кыргызстана является управление международными резервами. Таким мнением поделился независимый эксперт, доктор экономических наук, профессор Асылбек Аюпов. Сегодня он расскажет о том, что скрывается за данным термином, играющим столь важную роль в жизни любой страны.

— Представьте себе: у вас есть копилка — надежная, тяжелая, сделанная из прочного металла, — начал свой рассказ эксперт. — Вы откладываете в нее деньги «на черный день»: если вдруг заболеете или потеряете работу. Такая копилка имеется и у целой страны — только вместо монет и купюр в ней хранятся золото и иностранная валюта. Это и есть международные резервы. В Кыргызстане распоряжается ими главный финансовый регулятор Национальный банк.

Асылбек Аюпов обратил внимание на то, что грамотное распоряжение международными резервами позволяет создавать более безопасное и устойчивое финансовое будущее Кыргызской Республики по четырем ключевым направлениям.

— Во-первых, продажа валюты из международных резервов помогает поддерживать курс сома на должном уровне, — продолжил экономист. — Во-вторых, наличие значительного количества резервов у Нацбанка повышает уровень доверия ко всей экономике страны в глазах инвесторов и международных партнеров. В-третьих, средства из международных резервов могут быть проданы Министерству финансов для осуществления платежей по внешнему долгу государства. В-четвертых, международные резервы создают «подушку безопасности» для случаев, когда страна страдает от внешних финансово-экономических рисков, например, в моменты глобальных кризисов. В такие времена международные резервы как никогда актуальны, поскольку способны помочь республике пережить бурю без паники и обвала на рынках.

На данный момент величина международных резервов Кыргызстана составляет рекордные $6 миллиардов 508 миллионов 420 тысяч, из которых на ликвидную часть приходится $6 миллиардов 435 миллионов 950 тысяч.

— Тенденция к росту показателя наблюдается еще с 2023 года, — отметил Асылбек Аюпов. — Однако за последний год размер «копилки» НБ КР увеличился на $2 миллиарда 725 миллионов 130 тысяч, это небывалые 72 процента роста всего за один год.

Фото предоставлено собеседником. Динамика международных резервов Кыргызской Республики с июня 2024 по июнь 2025 года

По мнению Асылбека Аюпова, данный беспрецедентный рост уже вызвал волну заинтересованности в экспертном сообществе и уважение на международной арене.

К примеру, у наших северных соседей из Казахстана за тот же период также наблюдался рост международных резервов, однако он составил лишь 31 процент, привел сравнение эксперт.

Фото предоставлено собеседником. Динамика международных резервов Республики Казахстан с июня 2024 по май 2025 года

Аналогичная ситуация, по наблюдениям Асылбека Аюпова, и в Узбекистане, где за последний год международные резервы увеличиваются, однако динамика данного роста составила 32 процента.

Фото предоставлено собеседником

— Безусловно, такие успехи, подтверждающие заметные результаты даже на фоне более крупных государств Центральной Азии, были бы невозможны без взвешенной, продуманной и стратегически ориентированной политики Национального банка Кыргызской Республики, — подчеркнул Асылбек Аюпов. — Нацбанк — это не просто регулятор: это институт, обладающий высокой репутацией, заслуженным доверием общества и признанием со стороны международных партнеров.

В продолжение эксперт поведал, что в последние годы НБ КР не ограничивается только поддержанием макроэкономической стабильности.

По его словам, Национальный банк активно внедряет инновационные решения, повышает прозрачность своей деятельности и делает ставку на устойчивое развитие.

Регулярные публикации аналитических обзоров, открытая статистика, модернизация платежной инфраструктуры — все это формирует новый стандарт центрального банка, открытого к диалогу и ответственному управлению.

— Информацию об управлении международными резервами не увидишь в новостях каждый день. Но именно ответственность в поддержании устойчивого роста резервов — как тихий герой за кулисами — поддерживает уверенность в завтрашнем дне. Это то, что отличает обычную экономику от экономики защищенной. И Национальный банк Кыргызской Республики отлично справляется со своей задачей, — подытожил экономист.