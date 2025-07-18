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Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start

А что если разнообразить турецкие сериалы нашумевшими новинками российского кинематографа?

Подключите тариф «Переходи на О! Комбо» и включайте онлайн-кинотеатр Start бесплатно. Оцените кинохиты, которые в центре внимания прямо сейчас.

  • «Без правил» — остросюжетная криминальная драма. Совладелица сети автопарков привыкла управлять жестко, но справедливо, и не останавливаться перед лицом опасности.

  • «Подслушано в Рыбинске» — комедийный детектив. Внезапно журналиста начинают преследовать видения предстоящих убийств.

  • «Танго на осколках» — мистическая мелодрама. Нора открывает для себя новый, неизведанный чувственный мир, занятия дают ей шанс лучше понять себя.

  • «Опасная близость» — захватывающий триллер от создателей «Жить жизнь» и «Бывшие».

  • «Дети перемен» — криминальная драма. Уличные законы и жизнь «по понятиям» разделяют самых близких людей, заставляя братьев ненавидеть друг друга.

Все в хорошем качестве, без рекламы и доступно в любой момент на смартфоне, планшете или ТВ.

Чтобы смотреть Start и многое другое бесплатно, достаточно подключить тариф «Переходи на О! Комбо» в приложении «Мой О!». Там безлимитные звонки и SMS в сети О!, пакеты минут на другие мобильные сети КР, много скоростного интернета.

Дополнительно вы получаете две бесплатные комбо-опции на выбор — например, подписку на кинотеатр Start, +40 ГБ интернета, O!TV и более 200 телеканалов, подписка «Яндекс Плюс», бесплатную раздачу Wi-Fi или один из других онлайн-кинотеатров: Premier, Etnomedia, Wink.

Выбирайте свою летнюю комбинацию и меняйте нужные опции, когда придет время: perehodi.o.kg

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/336664/
просмотров: 2961
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