19:46
USD 87.45
EUR 99.75
RUB 1.09
Бизнес

«Элдик Банк» запускает первую в КР банковскую лизинговую компанию «Элдик Лизинг»

Этот шаг — значимый прорыв не только для самого банка, но и для всего бизнес-сообщества страны, заинтересованного в современных и гибких инструментах финансирования.

Лизинг позволяет предпринимателям не откладывать развитие, а внедрять технологии, расширять производство и выходить на новые рынки уже сегодня — с понятными, прозрачными и доступными условиями.

Компания будет предоставлять финансирование на приобретение легковых, грузовых и специальных автомобилей, сельскохозяйственной, строительной и производственной техники, коммерческой недвижимости, биологических и нематериальных активов, IT-оборудования, а также авиационного и водного транспорта по запросу. В линейке продуктов — и исламский лизинг («Иджара МБ Бизнес»), соответствующий принципам шариата.

Одним из ключевых преимуществ «Элдик Лизинга» станет комплексный подход к обслуживанию клиентов.

Компания предлагает удобную модель «единого окна», при которой предприниматель получает консультацию, принимает решение и оформляет сделку в одном месте с минимальными бюрократическими барьерами.

Большое внимание уделено цифровизации: подача заявки возможна онлайн, без необходимости личного посещения офиса. Также предусмотрено финансирование поставщиков, что ускоряет процессы поставки и оформления техники. В перспективе планируется запуск собственного таможенного склада, что еще больше упростит доступ клиентов к импортному оборудованию.

«Наша задача — не просто давать доступ к финансированию, а предлагать инструменты устойчивого роста. И лизинг — как раз такой инструмент. Он особенно важен для компаний, которые думают стратегически: модернизируют производство, обновляют технику, внедряют инновации. Мы уверены, что будущее за теми, кто инвестирует в развитие. А наша задача как банка — быть рядом, поддерживать, помогать находить решения», — отметил председатель правления «Элдик Банка» Уланбек Ногаев.

В рамках запуска был подписан трехсторонний Меморандум между «Элдик Банком», «Элдик Лизинг» и Российско-Кыргызским фондом развития.

«Меморандум, который мы сегодня подписали с компаниями «Элдик Лизинг» и «Элдик Банк», открывает новую страницу в развитии лизинга в Кыргызстане. Российско-Кыргызский фонд развития уже готов направить до двух миллионов долларов США на совершенствование лизинговых механизмов. Этот документ — не просто формальность, а реальный инструмент для запуска совместных проектов, обмена опытом и законодательного развития лизингового сектора. Мы видим большой потенциал в этом направлении и готовы активно включиться в его реализацию», — отметил председатель правления РКФР Артем Новиков.

«Элдик Лизинг» — это новый уровень возможностей для бизнеса. Компания станет надежным партнером для предпринимателей, стремящихся расти, модернизироваться и повышать конкурентоспособность. А для экономики страны в целом это шаг к устойчивому развитию, созданию рабочих мест и укреплению регионов.

Колл-центр 9111.

https://eldik.kg/
Лицензия НБКР № 033.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/336600/
просмотров: 5967
Версия для печати
Материалы по теме
«Элдик Банк» — партнер дата-арт выставки, посвященной правам женщин
Финансирование объединенных товаропроизводителей вместе с «Элдик Банком»
ОАО «Элдик Банк» и мэрия Бишкека подписали меморандум о сотрудничестве
«Элдик Банк» увеличивает уставной капитал на 60 миллиардов сомов
«Элдик Банк» первым в КР получил статус прямого участника китайской системы CIPS
«Элдик Банк» усиливает поддержку женского предпринимательства в регионах КР
Впервые! «Иджара МБ — Бизнес» от «Элдик Банка»
Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг «Элдик Банка» до уровня В
«Элдик Банк» подарил детям праздник в честь своего 29-летия
«Элдик Банк» и UN Women подписали меморандум о взаимопонимании
Популярные новости
Пакистанские инвесторы просят президента защитить их&nbsp;от&nbsp;вымогательства Пакистанские инвесторы просят президента защитить их от вымогательства
MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и&nbsp;удобное управление финансами MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и удобное управление финансами
На&nbsp;сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по&nbsp;QR-коду На сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по QR-коду
&laquo;Айыл Банк&raquo; первым в&nbsp;КР внедрил цифровую систему оплаты услуг &laquo;АБиллинг&raquo; «Айыл Банк» первым в КР внедрил цифровую систему оплаты услуг «АБиллинг»
Бизнес
Почему выгодно дружить с&nbsp;владельцем тарифа &laquo;Семья Премиум&raquo; Почему выгодно дружить с владельцем тарифа «Семья Премиум»
Реальными деньгами&nbsp;&mdash; 5&nbsp;процентов кешбэк на&nbsp;все с&nbsp;Bakai Bank Реальными деньгами — 5 процентов кешбэк на все с Bakai Bank
Кабмин и&nbsp;RECA LLC заключили соглашение о&nbsp;строительстве солнечной электростанции Кабмин и RECA LLC заключили соглашение о строительстве солнечной электростанции
Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до&nbsp;конца 2025 года Плати одним касанием! MegaPay продлевает раздачу NFC-стикеров до конца 2025 года
1 августа, пятница
19:40
Британец случайно купил в гараже оригинал рисунка Сальвадора Дали за 150 фунтов Британец случайно купил в гараже оригинал рисунка Сальв...
19:22
Индия готова помочь Кыргызстану в вопросах онкологии
19:03
О новых страховых взносах для фермерских хозяйств рассказал Дайырбек Орунбеков
19:00
Афиша Бишкека на выходные: выставки, кинопоказы и игротеки
18:44
Скульптор Тамила Маматова: Новый памятник Манасу не похож на экс-президента