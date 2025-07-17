MEGA объединяет болельщиков: бесплатный Wi-Fi на матчах и трансляции в MegaTV

С 17 по 23 июля в Бишкеке и селе Беш-Кунгей пройдет международный футбольный турнир «Турнир четырех наций» среди сборных до 23 лет. В соревнованиях примут участие молодежные команды из Кыргызстана, Омана, Сирии и Бахрейна.
Расписание матчей:
17 июля
Оман — Бахрейн (20.00, «Достук Арена»);
Кыргызстан — Сирия (20.00, стадион имени Д.Омурзакова).
20 июля
Сирия — Бахрейн (20.00, «Достук Арена»);
Кыргызстан — Оман (20.00, стадион имени Д.Омурзакова).
23 июля
Оман — Сирия (20.00, «Достук Арена»);
Кыргызстан — Бахрейн (20.00, стадион имени Д.Омурзакова).
Болельщики на матчах в стадионе имени Д.Омурзакова смогут пользоваться бесплатным Wi-Fi от государственного оператора MEGA. Подключиться просто:
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Турнир проводится в рамках подготовки к отборочным матчам Кубка Азии U-23, которые также пройдут в Бишкеке с 1 по 9 сентября.
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