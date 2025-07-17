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Бизнес

MEGA объединяет болельщиков: бесплатный Wi-Fi на матчах и трансляции в MegaTV

С 17 по 23 июля в Бишкеке и селе Беш-Кунгей пройдет международный футбольный турнир «Турнир четырех наций» среди сборных до 23 лет. В соревнованиях примут участие молодежные команды из Кыргызстана, Омана, Сирии и Бахрейна.

Расписание матчей:

17 июля
Оман — Бахрейн (20.00, «Достук Арена»);
Кыргызстан — Сирия (20.00, стадион имени Д.Омурзакова).

20 июля
Сирия — Бахрейн (20.00, «Достук Арена»);
Кыргызстан — Оман (20.00, стадион имени Д.Омурзакова).

23 июля
Оман — Сирия (20.00, «Достук Арена»);
Кыргызстан — Бахрейн (20.00, стадион имени Д.Омурзакова).

Болельщики на матчах в стадионе имени Д.Омурзакова смогут пользоваться бесплатным Wi-Fi от государственного оператора MEGA. Подключиться просто:

  1. Выберите сеть MEGA_WiFi.
  2. Введите свой номер MEGA.
  3. Получите SMS с кодом.
  4. Введите код и пользуйтесь интернетом без ограничений.

А если не получается прийти на стадион — следите за матчами в прямом эфире через приложение MegaTV. Скачайте его в App Store и Google Play и смотрите трансляции на канале Kyrgyz Sport с любого устройства: смартфона, планшета, компьютера или Smart TV.

Абоненты тарифов линейки «Элдики + MegaTV» могут смотреть трансляции бесплатно — трафик не тарифицируется!

Турнир проводится в рамках подготовки к отборочным матчам Кубка Азии U-23, которые также пройдут в Бишкеке с 1 по 9 сентября.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью и болей за НАШИХ!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/336559/
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