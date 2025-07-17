MEGA объединяет болельщиков: бесплатный Wi-Fi на матчах и трансляции в MegaTV

С 17 по 23 июля в Бишкеке и селе Беш-Кунгей пройдет международный футбольный турнир «Турнир четырех наций» среди сборных до 23 лет. В соревнованиях примут участие молодежные команды из Кыргызстана, Омана, Сирии и Бахрейна.

Расписание матчей:

17 июля

Оман — Бахрейн (20.00, «Достук Арена»);

Кыргызстан — Сирия (20.00, стадион имени Д.Омурзакова).

20 июля

Сирия — Бахрейн (20.00, «Достук Арена»);

Кыргызстан — Оман (20.00, стадион имени Д.Омурзакова).

23 июля

Оман — Сирия (20.00, «Достук Арена»);

Кыргызстан — Бахрейн (20.00, стадион имени Д.Омурзакова).

Болельщики на матчах в стадионе имени Д.Омурзакова смогут пользоваться бесплатным Wi-Fi от государственного оператора MEGA. Подключиться просто:

Выберите сеть MEGA_WiFi. Введите свой номер MEGA. Получите SMS с кодом. Введите код и пользуйтесь интернетом без ограничений.

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Абоненты тарифов линейки «Элдики + MegaTV» могут смотреть трансляции бесплатно — трафик не тарифицируется!

Турнир проводится в рамках подготовки к отборочным матчам Кубка Азии U-23, которые также пройдут в Бишкеке с 1 по 9 сентября.

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