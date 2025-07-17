Заботьтесь о себе и близких: оформите полис ОМС через MegaPay

В приложении MegaPay, доступном каждому кыргызстанцу, можно легко и удобно оформить полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Теперь не нужно посещать центры семейной медицины (ЦСМ), центры общей врачебной практики (ЦОВП) или территориальные управления Фонда ОМС — все можно сделать через MegaPay!

Что дает Полис ОМС?

Он обеспечивает доступ к ряду льготных медицинских услуг:

бесплатные консультации и приемы у врачей в государственных поликлиниках;

до 54 видов бесплатных лабораторных и диагностических исследований;

лекарственные препараты со скидкой до 50 процентов;

реабилитационные и физиотерапевтические процедуры и многое другое.

Как оформить Полис ОМС через MegaPay:

скачайте или обновите приложение (доступно для скачивания в App Store и Google Play);

зайдите во вкладку «Сервисы» → «Здоровье» → «Оформление и покупка ОМС»;

укажите гражданство, срок страхового периода и регион;

подтвердите платеж.

Готово!



Полис действует:

12 месяцев — для граждан Кыргызстана;

— для граждан Кыргызстана; 6 или 12 месяцев — для иностранных граждан и студентов, также для лиц без гражданства, проживающих в стране.

Начало действия — через пять календарных дней после оплаты.

Также в MegaPay вы можете:

проверить статус застрахованности по ОМС;

оплатить полис за своих родных и близких (при наличии их ИНН).

Заботьтесь о здоровье — своем и своих близких — уже сегодня.

С MegaPay это быстро, удобно и безопасно!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.