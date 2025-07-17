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Бизнес

«Элкарт» и UZCARD запустили прямые денежные переводы между КР и РУз

Кыргызстан и Узбекистан впервые запустили полноценный сервис трансграничных переводов между своими национальными платежными системами — «Элкарт» и UZCARD. Теперь жители двух стран могут напрямую переводить денежные средства между картами, без участия международных платежных систем.

Презентация сервиса состоялась 16 июля в Бишкеке. Пользователи в Кыргызстане получили доступ к переводам через приложение «Элкарт Мобайл», в Узбекистане — через приложение UNIRED. В будущем к системе планируется подключение других банков.

Новый этап в сотрудничестве

По словам председателя ЗАО «МПЦ» Алтымыша Туратбекова, сервис стал логичным продолжением меморандума, подписанного в рамках UZCARD Forum в 2024 году. Интеграция платежных систем символизирует не только технологическое сближение, но и построение общей экономической логики в Центральной Азии.

«Цель — единая финансовая экосистема в регионе. Это упростит жизнь граждан по обе стороны границы, создаст условия для экономической интеграции и, в свою очередь, поддержит предпринимателей», — отметил Алтымыш Туратбеков.

Как это работает

На первом этапе доступны двусторонние переводы между картами. Следующим шагом станет прием карт UZCARD в банкоматах и терминалах КР. Затем — выпуск карт UZCARD на территории Кыргызстана. Обменный курс определяется расчетными банками. По заверениям сторон, он будет выгодным для клиентов.

«Совместно с «Элкарт» мы создаем инфраструктуру, которая делает повседневные финансовые операции проще, доступнее и надежнее. Это партнерство отражает нашу приверженность цифровым инновациям и взаимному экономическому развитию», — подчеркнули коммерческий директор UZCARD Олим Закиров.

Данные пользователей передаются по защищенным каналам, в полном соответствии с законодательством обеих стран.

Что получает бизнес и население

Для граждан:

  • упрощение переводов в национальных валютах;
  • нет необходимости в операциях в долларах или использовании международных сервисов;
  • все операции производятся через знакомые приложения.

Для бизнеса:

  • возможность принимать карты UZCARD в будущем;
  • упрощение расчетов с партнерами из соседней страны;
  • перспектива расширения клиентской базы.

«Множество людей по обе стороны границы находятся в родственных или деловых отношениях. Сейчас появляется удобная альтернатива прежним сложным схемам», — отметил Владислав Тен, член правления «Банка Азии».

Он также добавил, что проект может стать точкой роста для QR-платежей, онлайн-оплаты и расширения функционала мобильных кошельков.

Что дальше: региональный формат

Планы расширения охватывают не только углубление текущей интеграции, но и подключение новых стран. Потенциальные направления — Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Турция, Китай.

«Мы рассчитываем, что этот проект станет не только удобным для граждан, но и ускорит экономическое взаимодействие в регионе», — подытожил Алтымыш Туратбеков.

В долгосрочной перспективе возможна архитектура единой платежной зоны Центральной Азии — со своими правилами, платформами и экономическими приоритетами.

Справка о компаниях:

«Элкарт» — Национальная платежная система КР. Оператором является ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр», обеспечивающий устойчивую инфраструктуру для проведения внутренних и международных платежных операций. Расчетным банком ЗАО «МПЦ» выступает ЗАО «Банк Азии».

UZCARD — национальная платежная система Узбекистана. Оператором выступает АО «Единый общереспубликанский процессинговый центр», специализирующийся на разработке и внедрении современных решений в сфере цифровых и платежных сервисов. Расчетным банком АО «ЕОПЦ» выступает АКБ «Универсал банк».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/336541/
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