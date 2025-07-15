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Бизнес

Половина лета позади — успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!

Лето несется — а вы еще не были на Иссык-Куле?

Ровно половина лета уже пролетела как мимолетная сторис с пляжа.

Скорее собирайтесь к нашей жемчужине и подключайте «Безлимит на все» от О! Получите то, что нужно для идеального отдыха: интернет — быстрый, как это лето и безлимитный, как любовь к нашим горам и озерам. Всего 500 сомов — и вы на связи 4 недели. Идеально, когда хочется делиться каждым моментом.

Что входит:

  • Безлимитный интернет на максимальной скорости;
  • Бесплатная раздача Wi-Fi;
  • Безлимит на разговоры в сети О! и 100 минут на другие мобильные сети КР;
  • Бесплатное мобильное телевидение в приложении О!TV и более 200 топовых ТВ-каналов — всегда что-то интересное;
  • Бесплатный онлайн-кинотеатр Etnomedia с подборкой кыргызских фильмов, сериалов и документальных лент в высоком качестве и без рекламы.

Как подключить?

Зайдите в приложение «Мой О!» — подключите за пару нажатий, удаленно и без посещения офиса обслуживания благодаря eSIM. Понадобится только паспорт.

Подарок +30 ГБ

Получите в подарок +30 ГБ интернета при подключении eSIM. Ее удобство в том, что не нужно морочиться с поиском иголки или булавки, чтобы открыть дополнительный слот для SIM-карты. Можно быть на связи сразу по прибытии в Кыргызстан.

Важно: подключить eSIM можно еще до приезда в Кыргызстан — активировать услуги связи можно только на территории Кыргызской Республики.

Стоимость абонентской платы указана с учетом всех налогов.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/336254/
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