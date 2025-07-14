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Бизнес

Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA

Государственный оператор связи MEGA предлагает удобное решение для всех, кто любит быть онлайн без ограничений. Тарифная опция «Безлимит» — это свобода общения, просмотра контента и участия в любимых онлайн-играх без учета трафика.

С опцией «Безлимит» абоненты получают неограниченный доступ к популярным платформам и мессенджерам, включая:

  • WhatsApp
  • YouTube
  • Telegram
  • Instagram
  • Одноклассники
  • Facebook
  • ВКонтакте

Будьте на связи с друзьями, делитесь моментами, смотрите видео и общайтесь без страха потратить весь интернет.

Играй в свое удовольствие

Геймеров ждет неограниченный трафик в самых востребованных мобильных играх:

  • PUBG Mobile
  • Garena FreeFire
  • World of Tanks Blitz
  • Brawl Stars
  • Dota Underlords
  • Clash of Clans

Никаких лагов и неожиданных отключений — только чистый геймплей.
Выбирайте, сколько вам нужно безлимита:

  • 1 день — 20 сом (*6161*3*1#)
  • 7 дней — 90 сом (*6161*3*7#)
  • 30 дней — 195 сом (*6161*3*30#)

Опция «Безлимит» доступна как индивидуальным, так и корпоративным клиентам MEGA.

MEGA — выбирая лучшее!

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/336169/
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