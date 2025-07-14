Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA

Государственный оператор связи MEGA предлагает удобное решение для всех, кто любит быть онлайн без ограничений. Тарифная опция «Безлимит» — это свобода общения, просмотра контента и участия в любимых онлайн-играх без учета трафика.
С опцией «Безлимит» абоненты получают неограниченный доступ к популярным платформам и мессенджерам, включая:
- YouTube
- Telegram
- Одноклассники
- ВКонтакте
Будьте на связи с друзьями, делитесь моментами, смотрите видео и общайтесь без страха потратить весь интернет.
Играй в свое удовольствие
Геймеров ждет неограниченный трафик в самых востребованных мобильных играх:
- PUBG Mobile
- Garena FreeFire
- World of Tanks Blitz
- Brawl Stars
- Dota Underlords
- Clash of Clans
Никаких лагов и неожиданных отключений — только чистый геймплей.
Выбирайте, сколько вам нужно безлимита:
- 1 день — 20 сом (*6161*3*1#)
- 7 дней — 90 сом (*6161*3*7#)
- 30 дней — 195 сом (*6161*3*30#)
Опция «Безлимит» доступна как индивидуальным, так и корпоративным клиентам MEGA.
MEGA — выбирая лучшее!
Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.