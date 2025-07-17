Как предпринимательская инициатива помогает развивать спорт.

Семинар по выявлению и развитию футбольных талантов состоялся в Национальной футбольной академии Кыргызстана в июне. Современными методами поиска и сопровождения перспективных игроков, приемами построения эффективной системы отбора с тренерами делился эксперт ФИФА.

Семинар был полезен для практикующих тренеров, однако главный вопрос — наличие хотя бы минимальной инфраструктуры для занятий спортом — должен решаться на государственном уровне и в межведомственном взаимодействии. Как дерево не вырастет без мощной корневой системы, так и футбольная школа не сложится без широкой базы возможностей для каждого ребенка надеть бутсы и попробовать ударить по мячу, считает Элмурат Эркин уулу, предприниматель и инноватор в строительной отрасли, эксперт с более чем 15-летним опытом работы на международном уровне.

Как коммерческий директор компании Opes Trade LLC, он первым привез в страну искусственный газон.

Цель была проста и сложна одновременно: превратить каждый стадион в республике в современное комфортное спортивное сооружение.

Сегодня, благодаря работе Элмурата, построено более 200 современных футбольных полей, что дало толчок развитию футбола в стране.

«Мы стремились не просто строить бизнес, а создавать лучшие условия для молодых спортсменов, чтобы они могли тренироваться, развивать свои навыки, а наши граждане — в целом вести здоровый образ жизни», — говорит Элмурат.

Не нужно быть футболистом, чтобы понять, как важны спортивные площадки в каждом дворе, считает предприниматель. Нужно просто помнить себя мальчишкой, которому в детстве хотелось гонять мяч. Таким был когда-то и Элмурат. Он вырос в самой обычной семье, где были и трудности, и радости. Подрабатывал грузчиком с юности, копил на учебу, помогал матери.

«Я вырос в семье, где не всегда хватало денег, но хватало самого главного — любви, воспитания и примера. Моя мама — это мой первый лидер. Именно она научила меня не сдаваться: если не сдашься — обязательно получится», — вспоминает Элмурат.

Элмурат получил высшее образование в престижном Gazi University — государственном исследовательском университете в Анкаре — по специальности «Экономика», работал директором по продажам компании Reform Sports, одном из крупнейших в мире производителей искусственных покрытий. Следующий шаг в карьере — ведущий менеджер в компании Protech Trade, одной из крупнейших компаний в Кыргызстане, которая занимается продажей строительных материалов, в том числе искусственной травы, продвигает на рынки современные покрытия и инновационные технологии их укладки. Элмурат реализовал сотни крупных инфраструктурных проектов, среди которых были не только спортивные сооружения, но и больницы, клиники, школы.

Мы сосредотачивались не на имидже, а на реальном результате — на том, чтобы объекты были сданы качественно и в срок, чтобы клиенты были довольны, чтобы материалы служили долго и оправдывали доверие. Элмурат Эркин уулу

Так в стране были внедрены решения, которых до Эркина уулу просто не было: антибактериальные напольные покрытия, которые применяются в школах и больницах, воздухоопорные спортзалы на месте пустырей. Как говорит сам Элмурат, «это не про прибыль — это про влияние на жизнь будущих поколений».

Фото из личного архива. Элмурат Эркин уулу первым привез в страну искусственный газон

В следующем своем проекте — компании Opes Trade, где ему принадлежали 50 процентов, он занял позицию коммерческого директора и выстроил эффективные механизмы международного сотрудничества. Благодаря усилиям Элмурата компания работает с более чем 20 поставщиками с мировыми именами из стран Европы, а также Турции и Китая, получает лучшее и новейшее прямо с заводов, сокращая логистику и расходы.

С новейшими строительными технологиями и материалами Элмурат регулярно знакомился на крупнейших отраслевых выставках — FSB в Германии, Expo 2022 Dubai, MosBuild в России, New York Build в США. Благодаря этим мероприятиям он сумел расширить сеть своих профессиональных контактов, наладить сотрудничество с надежными и перспективными поставщиками — и регулярно привозить инновации в строительстве в Кыргызстан, представляя их на площадке авторитетной отечественной выставки Bishkek Build.

Бизнес-инициативы предпринимателя были замечены и высоко оценены на транснациональном уровне — в 2025 году Элмурат Эркин уулу стал лауреатом «NATIONAL BUSINESS AWARDS: Строительство, инфраструктура и финансы». Это глобальное отраслевое событие, которое призвано отметить специалистов России и СНГ, внесших значительный вклад в развитие архитектурно-строительной индустрии и связанных с ней направлений в науке, в инжиниринге, девелопменте объектов капитального и кластерного строительства в России и СНГ. Претендуют на премию тысячи — а получают единицы, чьи визионерские и лидерские качества получают особую оценку компетентного жюри.

«Эта победа — не просто признание наших достижений, а мощный импульс для роста. Она подтверждает, что мы на правильном пути, укрепляет доверие наших клиентов и партнеров. Для меня лично — это гордость за команду и вдохновение ставить еще более амбициозные цели», — оценивает свое достижение Элмурат.

Как авторитетный эксперт в вопросах современных строительных материалов и технологий и опытный управленец, Элмурат Эркин уулу был принят в Ассоциацию деятелей культуры и бизнеса «Я Лидер». Это закрытое сообщество выдающихся представителей сфер бизнеса и культуры, в которое можно попасть только по решению совета Ассоциации и при достаточных на то основаниях.

Элмурат Эркин уулу постоянно сам посещал тренинги, изучал бизнес-литературу, налаживал контакты с успешными предпринимателями, а также проводил семинары и обучающие программы для сотрудников своих команд, в компаниях, в которых работал, для того чтобы поддерживать командный дух и развивать корпоративную культуру.

Сегодня Элмурат Эркин уулу продолжает свою карьеру в США. Но его проекты продолжают приносить пользу людям на родной земле. По информации Кыргызского футбольного союза, в стране действует около 30 футбольных клубов, 160 подростковых футбольных школ и 76 спортивных школ при государственном агентстве, где тренируются в общей сложности от 10 до 15 тысяч детей. Значит, поля не пустуют, и нужно строить новые — комфортные, качественные, современные. «Строительство — это всегда про будущее», — уверен Элмурат.