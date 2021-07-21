Все банковские и бонусные карты в одном приложении

Сделать свою жизнь легче вы можете прямо сейчас, главный помощник уже у вас в руках — ваш смартфон. Вы уже знаете, как приложение «Мой О!» помогает заботиться о родных, бесконтактно оплачивать более тысячи сервисов и как может выручить обналичивание средств с кошелька «О!Деньги».

Сегодня подробнее рассказываем о функциях кошелька «О!Деньги» в приложения «Мой О!», которые помогут вам забыть о поиске платежных терминалов и помогут хранить все бонусные карты в смартфоне.

Отказ от купюр — эпоха безналичных расчетов

Пандемия коронавируса хорошо напомнила нам всем о том, что привычные бумажные деньги — тот еще источник заразы: вирус может долго оставаться на банкнотах. Во время эпидемии люди чаще стали пользоваться электронными способами оплаты. Именно за прошлый год произошел резкий скачок в сторону увеличения транзакций через электронный кошелек «О!Деньги». Кредитницы и футляры для дисконтных карт уходят в прошлое, а портмоне — если не совсем исчезает, то удобно «худеет», потому что можно...

1 Привязать бонусную карту бесплатно! Зайдите в кошелек, нажмите «Мои карты», наведите сканер на штрихкод карточки и придумайте название. Готово! Добавить можно любую бонусную или скидочную карту со штрихкодом: из супермаркета, магазина или любимой кофейни. Чтобы ею воспользоваться, просто покажите карту кассиру прямо со смартфона.

2 Привязать карту любого банка и использовать ее без комиссии! Добавьте данные банковских карт всего один раз и они всегда будут в вашем смартфоне. Для этого зайдите в кошелек «О!Деньги», нажмите «Мои карты», введите данные и носите их с собой в приложении.

3 Забыть о поиске терминала и банкомата Чтобы оплатить покупку или услугу более тысячи партнеров, вам не нужна наличка. Не нужна даже банковская карта при себе. Ведь пополнить кошелек или оплатить услугу можно с привязанной карты через электронный кошелек «О!Деньги». А вдобавок сэкономить до 20 процентов или получить кэшбэк. Что особенно приятно — оплата картами через «О!Деньги» без комиссии!

4 Не переживать о безопасности Даже если в случае досадного недоразумения вы забудете где-то свой смартфон, вашим деньгам гарантирована безопасность — все операции по картам надежно защищены в соответствии с международным стандартом безопасности данных PCI DSS. Само приложение «Мой О!» никак не открыть без вашего отпечатка пальца или пин-кода, который знаете только вы. Тут важно напомнить вам не хранить пароли и коды доступа в заметках или в SMS.

Сохраните важный контакт: если вы вдруг ошиблись при проведении платежа, вам помогут в службе поддержки сервиса «О!Деньги» по номерам 999 или 0700000999.

О приложении

Приложение «Мой О!» — это цифровая экосистема, которая объединяет личный кабинет абонента О! + Saima и кошелек «О!Деньги».

+ У приложения более 2 000 000 установок и стабильно высокая оценка в маркетплейсах.

+ Клиентам доступно управление номером, моментальный перевод средств на кошельки и карты.

+ Бесконтактная оплата более тысячи сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты.

+ Возможность обналичивания средств с кошелька «О!Деньги в крупнейшей сети магазинов O!Store — более 100 филиалов по всей стране.

+ Пополнение баланса кошелька без комиссии доступно в широкой терминальной сети в шаговой доступности.

+ Скачивайте по ссылке: Google Play или App Store.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817.