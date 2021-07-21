Все банковские и бонусные карты в одном приложении

Сделать свою жизнь легче вы можете прямо сейчас, главный помощник уже у вас в руках — ваш смартфон. Вы уже знаете, как приложение «Мой О!» помогает заботиться о родных, бесконтактно оплачивать более тысячи сервисов и как может выручить обналичивание средств с кошелька «О!Деньги».
Сегодня подробнее рассказываем о функциях кошелька «О!Деньги» в приложения «Мой О!», которые помогут вам забыть о поиске платежных терминалов и помогут хранить все бонусные карты в смартфоне.
Отказ от купюр — эпоха безналичных расчетов
Пандемия коронавируса хорошо напомнила нам всем о том, что привычные бумажные деньги — тот еще источник заразы: вирус может долго оставаться на банкнотах. Во время эпидемии люди чаще стали пользоваться электронными способами оплаты. Именно за прошлый год произошел резкий скачок в сторону увеличения транзакций через электронный кошелек «О!Деньги». Кредитницы и футляры для дисконтных карт уходят в прошлое, а портмоне — если не совсем исчезает, то удобно «худеет», потому что можно...
Привязать бонусную карту бесплатно!
Зайдите в кошелек, нажмите «Мои карты», наведите сканер на штрихкод карточки и придумайте название. Готово! Добавить можно любую бонусную или скидочную карту со штрихкодом: из супермаркета, магазина или любимой кофейни. Чтобы ею воспользоваться, просто покажите карту кассиру прямо со смартфона.
Привязать карту любого банка и использовать ее без комиссии!
Добавьте данные банковских карт всего один раз и они всегда будут в вашем смартфоне. Для этого зайдите в кошелек «О!Деньги», нажмите «Мои карты», введите данные и носите их с собой в приложении.
Забыть о поиске терминала и банкомата
Чтобы оплатить покупку или услугу более тысячи партнеров, вам не нужна наличка. Не нужна даже банковская карта при себе. Ведь пополнить кошелек или оплатить услугу можно с привязанной карты через электронный кошелек «О!Деньги». А вдобавок сэкономить до 20 процентов или получить кэшбэк. Что особенно приятно — оплата картами через «О!Деньги» без комиссии!
Не переживать о безопасности
Даже если в случае досадного недоразумения вы забудете где-то свой смартфон, вашим деньгам гарантирована безопасность — все операции по картам надежно защищены в соответствии с международным стандартом безопасности данных PCI DSS. Само приложение «Мой О!» никак не открыть без вашего отпечатка пальца или пин-кода, который знаете только вы. Тут важно напомнить вам не хранить пароли и коды доступа в заметках или в SMS.
Сохраните важный контакт: если вы вдруг ошиблись при проведении платежа, вам помогут в службе поддержки сервиса «О!Деньги» по номерам 999 или 0700000999.
О приложении
Приложение «Мой О!» — это цифровая экосистема, которая объединяет личный кабинет абонента О! + Saima и кошелек «О!Деньги».
- + У приложения более 2 000 000 установок и стабильно высокая оценка в маркетплейсах.
- + Клиентам доступно управление номером, моментальный перевод средств на кошельки и карты.
- + Бесконтактная оплата более тысячи сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты.
- + Возможность обналичивания средств с кошелька «О!Деньги в крупнейшей сети магазинов O!Store — более 100 филиалов по всей стране.
- + Пополнение баланса кошелька без комиссии доступно в широкой терминальной сети в шаговой доступности.
- + Скачивайте по ссылке: Google Play или App Store.
Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, № 3022030817.