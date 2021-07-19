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Бизнес

Глава МИД Индии на конференции в Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар

Министр иностранных дел Индии Субраманиян Джайшанкар выступил на международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязь. Угрозы и возможности», которая прошла 16 июля в Ташкенте. Об этом сообщает издание Firstpost.

Субраманиян Джайшанкар отметил важность порта Чабахар в Иране как ключевого регионального транзитного узла, в том числе для Афганистана, и подчеркнул, что развитие взаимосвязей является актом доверия и должно соответствовать международным законам, суверенитету и территориальной целостности.

По его мнению, проекты по развитию сотрудничества должны быть основаны на экономической целесообразности и материальной ответственности и не должны создавать «долговую нагрузку» для стран, в которых они реализуются.

Конференция «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязь. Угрозы и возможности» была организована в Узбекистане с целью улучшения взаимодействия между двумя регионами. В конференции приняли участие премьер-министр Пакистана Имран Хан, президент Афганистана Ашраф Гани и представители около 50 стран мира.

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Как отмечает издание, в своем выступлении министр иностранных дел Индии перечислил практические шаги, предпринятые Индией с 2016 года для ввода в эксплуатацию порта Чабахар, и назвал «долгожданным событием» формирование четырехсторонней группы Индия — Узбекистан — Иран — Афганистан по совместному использованию порта.

«Порт обеспечивает безопасный, стабильный и беспрепятственный доступ к морю для стран Центральной Азии. Его эффективность четко доказана. Мы предложили включить порт Чабахар в структуру международного транспортного коридора «Север — Юг», — отметил Субраманиян Джайшанкар.

Международный транспортный коридор «Север — Юг» — это мультимодальный транспортный проект протяженностью 7 тысяч 200 километров для перевозки грузов между Индией, Ираном, Афганистаном, Арменией, Азербайджаном, Россией, Центральной Азией и Европой.

Участники конференции подробно обсудили практические способы улучшения взаимосвязи с целью углубления торговли, инвестиций и гуманитарных связей в регионе.

«Взаимодействие приобретает особую важность в контексте восстановления экономики после коронавируса. Оно само по себе является экономическим мультипликатором. Сейчас также широко осознается потребность в более устойчивых и надежных цепочках поставок. Это не только вопрос производства, это в равной степени задача эффективной логистики», — отметил глава МИД Индии.

Индия работает над развитием порта Чабaхар для облегчения транспортных связей с Ираном, странами Центральной Азии и Афганистаном. В настоящее время через порт ведется торговля между Индией и Афганистаном. Порт Чабахар может сыграть важную роль во взаимодействии предприятий Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, с Южной Азией, а также со странами Индийского океана.

Индия развивает два терминала в порту и в соответствии с соглашением, подписанным с Ираном, будет управлять ими в течение 10 лет.

Республика также планирует построить около 600 километров железной дороги стоимостью $1,6 миллиарда  от порта Чабахар до Захедана, столицы провинции Систан и Белуджистан в Иране, недалеко от афганской границы,  для упрощения транспортировки товаров в Афганистан.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/201540/
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