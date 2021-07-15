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Бизнес

АКЦИЯ! Переходи на О! и получай в подарок 10 гигабайт интернета!

Только с 15 по 31 июля за подключение нового тарифа «Переходи на О! 395 + O!TV» вы получите в подарок 10 ГИГАБАЙТ интернета.

Все, что нужно вашему смартфону:

  • 30 гигабайт интернета на максимальной скорости;
  • интернет-пакет на Instagram, WhatsApp и Telegram;
  • 40 ТВ-каналов мобильного телевидения O!TV;
  • 15 минут на другие мобильные сети КР;
  • Бесплатные звонки и SMS в сети О!;
  • Бесплатная услуга О! Safe Kids.

Оплачивайте один раз сразу за четыре недели!

А ЕЩЁ...

Вам доступна бесплатная смена номера на любой свободный из категории «Серебро»! После подключения тарифа «Переходи на О! 395 + O!TV» вы получите SMS. Следуя инструкциям вы сможете выбрать желанный номер и сменить его самостоятельно.

ТОРОПИТЕСЬ! Срок действия акции ограничен.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/201251/
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