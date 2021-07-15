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Бизнес

«Мой О!» — забота о близких в одном приложении

С приложением «Мой О!» легко заботиться о родных и близких. В одном функциональном приложении столько всего можно сделать!

Заботиться о близких

Бесплатная функция «Мои номера» поможет удобно управлять номерами родных, чтобы они всегда были на связи. Например, можно добавить контакты родителей или детей и не переживать, что они останутся без связи. Приложение подскажет, когда пора пополнять их баланс.

Вы сможете:

  • контролировать остаток гигабайтов и минут добавленного номера;
  • моментально пополнять баланс абонента через кошелек «О!Деньги» не выходя из приложения;
  • подключать необходимые услуги;
  • менять тариф.

Для активации достаточно добавить нужный контакт во вкладке «Мои номера» и получить согласие абонента на управление номером. Можно подключить до 50 контактов.

Знать, где ваши родные

Сервисы «Где ты?» и «Где дети?» помогут за секунды определить местонахождение членов семьи или друзей. С этой услугой вы всегда будете в курсе, вернулась ли бабушка с рынка, на даче ли дедушка, все ли в порядке с детьми. Кроме того, с услугой «Где дети?» ваш ребенок сможет сам сообщить свою локацию с помощью сигнала «Внимание, я тут!». Сервис позволяет настроить график автопоиска, что помогает отслеживать координаты в выбранные дни недели. Это удобно, когда нужно проследить, добрался ли ребенок до школы или курсов в установленное время.

Добавьте в список сразу несколько человек для своего спокойствия. Для подключения в приложении «Мой О!»:

  • зайдите в раздел «Услуги»;
  • нажмите «Информационно-развлекательные» и подключите нужную вам услугу;
  • добавьте номер подопечного и получите его согласие на поиск.

Управлять умным домом и бизнесом

Приложение окажется полезным и при использовании умных устройств в доме или офисе. Если ваш автомобиль оснащен сигнализацией, в доме установлена охранная система, а в офисе видеонаблюдение, то можно просто добавить номер SIM-карты устройства в «Мои номера» и удобно им управлять.

О приложении

Приложение «Мой О!» — это цифровая экосистема, которая объединяет личный кабинет абонента О! + Saima и кошелек «О!Деньги».

+ У приложения более 2 миллионов установок и стабильно высокая оценка в маркетплейсах.
+ Клиентам доступно управление номером, моментальный перевод средств на кошельки и карты.
+ Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты.
+ Возможность обналичивания средств с кошелька «О!Деньги в крупнейшей сети магазинов O!Store — более 100 филиалов по всей стране.
+ Пополнение баланса кошелька без комиссии доступно в широкой терминальной сети в шаговой доступности.
+ Скачивайте по ссылке: Google Play или App Store.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/201248/
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