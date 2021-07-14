05:42
USD 84.38
EUR 99.54
RUB 1.15
Бизнес

Акция от «Бакай Банка»: откройте карту Visa Classic всего за 100 сомов в год!

«Бакай Банк» объявляет акцию: с 14 июля 2021 года вы можете открыть карту Visa Classic в любом отделении банка на выгодных условиях.

Выпуск карты — бесплатно, первый год обслуживания — 100 сомов, последующие годы — 250 сомов в год.

Валюта: сом или доллар США.

Для того чтобы стать владельцем карты Visa Classic, вам необходимо прийти с паспортом в любое отделение банка и заполнить заявление на выпуск карты.

Обладателям карт Visa Classic предоставляется широкий спектр услуг: обналичивание денежных средств в банкоматах и POS-терминалах, возможность заказывать товары и услуги через интернет, бронировать гостиницу и прочее.

Карты международной платежной системы Visa в «Бакай Банке» имеют ряд неоспоримых преимуществ:

  • снимайте деньги с карты в сомах бесплатно в банкоматах «Бакай Банка» и дружественной сети. В дружественную сеть входят «Айыл Банк», KICB, «Банк Азии», «ДосКредоБанк», «ФинансКредитБанк» и «Капитал Банк». Обналичивание с долларовых карт внутри банка также бесплатно, в дружественной сети — 0,3 процента;
  • платите в интернете безопасно: все карты Visa в «Бакай Банке» поддерживают систему 3D Secure, которая значительно снижает риск нежелательных списаний;
  • бесконтактные платежи по системе PayWave: просто приложите карту к POS-терминалу для небольшой покупки;
  • удобный мобильный банкинг Bakai24;
  • заботливый круглосуточный контакт-центр, готовый помочь по всем вопросам, касающимся вашей карты.

Акция действует до 31 декабря 2021 года.

С более подробной информацией о видах и условиях получения платежных карт от «Бакай Банка» можете ознакомиться на сайте.

Отвечаем на вопросы 24/7:

  • 6111 (с мобильных);
  • WhatsApp: +996554006111.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/201092/
просмотров: 2461
Версия для печати
Материалы по теме
«Бакай Банк» поздравил воспитанников Чуйской школы-интерната с Днем защиты детей
Акция +1: депозиты в «Бакай Банке» до 14 процентов все лето!
«Бакай Банк» оказал помощь жителям Баткенской области
«Бакай Банк» поздравил ветеранов ВОВ
Копите на мечту с депозитами «Бакай Банка»: понятный обзор вкладов
Прочитай и отправь начальнику: как получить плюс 12 тысяч сомов в год к зарплате
Как прошел забег Bakai Bank Jaz Demi. Фотоотчет
Global Money Week: денежный словарь от «Бакай Банка»
Получайте переводы из «Сбербанк Онлайн»
Акция для женщин: кредитки по сниженным ставкам в «Бакай Банке»!
Популярные новости
Глава МИД Индии на&nbsp;конференции в&nbsp;Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар Глава МИД Индии на конференции в Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар
Все банковские и&nbsp;бонусные карты в&nbsp;одном приложении Все банковские и бонусные карты в одном приложении
Бизнес
Все банковские и&nbsp;бонусные карты в&nbsp;одном приложении Все банковские и бонусные карты в одном приложении
Глава МИД Индии на&nbsp;конференции в&nbsp;Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар Глава МИД Индии на конференции в Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар
Самозахват или законно? Почему связывают депутата с&nbsp;участком в&nbsp;&laquo;Ак-Орго&raquo; Самозахват или законно? Почему связывают депутата с участком в «Ак-Орго»
Бесконтактная оплата более 1&nbsp;тысячи сервисов в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;. Удобство в&nbsp;деталях Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов в «Мой О!». Удобство в деталях
23 июля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
22 июля, четверг
23:53
У аконита конкурент: экстракт полыни признали эффективным в борьбе с COVID-19
23:28
В Ирландии гигантские акулы подплыли к плавающим у берега людям
23:02
Бывшие сотрудники WhatsApp запустили новую социальную сеть HalloApp
22:45
Ливерпуль исключили из списка Всемирного наследия
22:22
Юные бишкекчане заняли первое место на международном фестивале в Турции