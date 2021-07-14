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Бизнес

Улукбек Марипов встретился с председателем правления ОАО «РСК Банк»

Состоялась встреча председателя кабинета министров Кыргызской Республики Улукбека Марипова и председателя правления ОАО «РСК Банк» Азизбека Оморкулова.

В ходе беседы Азизбек Оморкулов рассказал о положительных показателях деятельности банка в прошлом году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

По его словам, «РСК Банк» в настоящее время работает по нескольким направлениям, таким как кластерное развитие мясо-молочной продукции, форели, поддержка производства лекарственных средств и средств индивидуальной защиты от COVID-19, кредиты для малого и среднего бизнеса и для развития аграрного сектора страны.

Глава кабинета министров подчеркнул необходимость уделения особого внимания финансово-кредитными институтами проектам в сфере сельского хозяйства с учетом важности обеспечения продовольственной безопасности.

Улукбек Марипов также отметил необходимость повышения доступа населения к программам в сфере поддержки субъектов предпринимательства, развития вопросов цифровизации банковской системы и повышения доступа к онлайн-услугам «РСК Банка» в регионах.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/201030/
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