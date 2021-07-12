Обналичивайте средства с кошелька «О!Деньги» в сети O!Store без комиссии

Мобильный оператор О! продолжает расширять возможности абонентов и запускает уникальную услугу для всех пользователей приложения «Мой О!».

Теперь обналичить средства с электронного кошелька «О!Деньги» можно не только с помощью банковских карт, но и в широкой сети магазинов O!Store. Подобная возможность в Кыргызстане появилась впервые.

Новая услуга позволит снимать наличные с кошелька всего за несколько минут и без комиссии. Для этого потребуется лишь паспорт. При этом стоит отметить, что найти ближайший офис не составит труда, ведь сеть O!Store насчитывает более 100 фирменных магазинов по всей стране.

О приложении. Приложение «Мой О!» превысило отметку в 2 миллиона установок и является одним из самых популярных в Кыргызстане. Личный кабинет абонента О! помогает управлять номером, а кошелек «О!Деньги» позволяет моментально переводить средства на кошельки и карты, а также бесконтактно оплачивать более 900 сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты.

Установите «Мой О!» по ссылке: Google Play или App Store.

Обналичивание доступно только для электронных денег с кошелька «О!Деньги».

Эмитент электронных денег «О!Деньги» — ОАО «Дос-Кредобанк», лицензия НБ КР № 037.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817.