Хватит ли у президента Кыргызстана политической воли вернуть Кумтор

8 июля на пресс-конференции в Бишкеке председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев объявил о расследовании уголовных дел по фактам коррупции на различных этапах проекта по разработке одного из крупнейших в мире высокогорных золоторудных месторождений Кумтор, которое обеспечивает более 10 процентов ВВП республики. Фигурантами этого дела являются десятки чиновников и все бывшие президенты, правившие страной с момента провозглашения независимости в 1991 году — Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Алмазбек Атамбаев и Сооронбай Жээнбеков. Акаев и Бакиев, которые проживают за границей, объявлены в международный розыск. Речь идет о беспрецедентной для постсоветского пространства попытке национального правительства вернуть украденное с помощью взяток, присвоенное и отмытое (в прямом и переносном смысле) золото на миллиарды долларов.

Кыргызстан является одним из самых дружественных России государств. Республика входит в Евразийский экономический союз и Организацию Договора о коллективной безопасности, русским языком свободно владеет половина населения страны, и его официальный статус закреплен в Конституции. Расположенная в западной и центральной части горных систем системы Тянь-Шань и на Памиро-Алай страна обладает уникальной природой и запасами полезных ископаемых. Увы, на протяжении 30 лет руководители молодой республики занимались не развитием экономики, а распилом того, что досталось им от Советского Союза или лежит в недрах. В результате Кыргызская Республика превратилась в одну из самых бедных стран Азии, значительная часть ее граждан была вынуждена уехать на заработки на заграницу, прежде всего в Россию. Месторождение Кумтор было открыто в 1978 году еще советскими геологами. В 1997-м канадская горнорудная компания Cameco начала на Кумторе промышленное производство золота. В 2003 году компания должна была передать рудник со всеми основными фондами под контроль государства. В это время цена на золото существенно выросла, поэтому канадцы вовлекли тогдашнего президента Аскара Акаева в коррупционную схему. Активы Cameco были переданы новой компании Centerra Gold Inc., где республике принадлежало уже не 67, а лишь 33 процента. Это было сделано под предлогом листинга на бирже в Торонто. Накануне IPO Акаев ухитрился за бесценок продать часть принадлежавших государству акций, хотя было ясно, что в ближайшее время они подорожают во много раз. Таким образом, доля государства упала до... 26 процентов вместо 100 процентов по соглашению.

Получив полный операционный контроль над компанией, «иностранные инвесторы» подкупали все правящие элиты, которые регулярно сменялись в результате революций. Их не трогали ни регуляторы, ни экологический надзор, ни налоговые службы.

Почувствовав полную безнаказанность, они стали живым подтверждением справедливости процитированной Карлом Марксом формулы Джозефа Даннинга о том, что при 300 процентах прибыли для капитала «нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы».

В результате был нанесен колоссальный вред окружающей природе, поставлены под угрозу здоровье и жизнь 3,5 тысячи человек, которые там работают и живут. Последний трагический инцидент имел место в декабре — под завалами погибло двое рабочих, чьи тела до сих пор не нашли. На днях я видел эту кошмарную картину собственными глазами, когда полдня провел на руднике. Дороги, прямо над которыми нависают ничем не укрепленные огромные пласты породы. Более 2 миллиардов тонн обработанной породы свалены прямо на языки ледников на высоте 5 тысяч метров над уровнем моря. И это в сейсмически опасной зоне, в горах Тянь-Шаня! Ледники в любой момент могут «поехать»: если в одну сторону, то погубят 3,5 тысячи человек, в другую — сдвинут хранилища цианида, с помощью которого происходит ощелачивание золота. Тогда эти потоки отравят истоки горных рек, которые спускаются на равнины Центральной Азии.

Достопочтенные «инвесторы» не платили всех налогов и мизерные дивиденды. Получив за 25 лет $27 миллиардов прибыли, все дивиденды кыргызскому государству как акционеру составили всего $87 миллионов.

В 2017 году менеджмент Centerra аккумулировал почти $1,5 миллиарда, после чего начал вкладывать их в рудники далеко за пределами Кыргызстана — например, в Неваде за $500 миллионов. Через год это решение было признано «ошибочным», так как пласты залегают на глубине 1,5 километра, и инвестиция была... списана.

Аналогичная история случилась в Монголии и других странах. Таким образом, под предлогом «расширения бизнеса» из компании выводились огромные деньги. В то время как тысячи рабочих на Кумторе получали за свою опасную работу жалкие копейки, иностранные менеджеры выплачивали себе бонусы на десятки миллионов долларов. Они покупали поддержанные катерпиллеры по $650 тысяч, которые затем списывали и по $6 тысяч продавали другим майнинговым компаниям. В то время как выручка составляла $1,2 миллиарда в год, а затраты $300 миллионов, компания показывала прибыль всего в $200 миллионов.

Нынешний президент Кыргызстана Садыр Жапаров еще в 2012 году, будучи членом парламента, требовал навести порядок на Кумторе.

Он говорил о чудовищном ущербе для экологии, о взятках и хищениях. За это попал в тюрьму, ибо золотодобытчики коррумпировали всех предыдущих руководителей, включая премьер-министров и президентов. Об этом свидетельствуют огромные состояния сбежавших из Киргизии бывших руководителей — Кумтор всегда был главным и единственным источником для их незаконного обогащения.

Прошлой осенью в результате очередной революции Жапаров был освобожден из тюрьмы и в январе этого года избран президентом Кыргызстана. Вместе со своими единомышленниками, которых, как и его самого, девять лет подвергали уголовным преследованиями за борьбу против варварской эксплуатации Кумтора, он начал процесс возврата госконтроля над месторождением. Недавно ему это удалось, хотя прежний менеджмент пытался лишить рудник «цифровых мозгов» — изъял все IT-оборудование и софт (а там очень много комплексных вопросов, включая мониторинг движения рудных масс).

Тем не менее предприятие работает и у Жапарова есть реальный шанс увеличить госбюджет республики в разы, причем в довольно короткий срок. В условиях нестабильности на международном валютном рынке цены на золото идут вверх. «Капексы» и «опексы», как мы уже выяснили, позволяют получать прибыли в миллиарды долларов. Однако раньше доходы уходили в личные семейные бюджеты руководителей республики, а в госбюджет попадало максимум 6-7 процентов прибыли. Причем эти 6-7 процентов обеспечивали 20 процентов доходов государства. Представьте себе, что теперь оно будет получать все 100 процентов.

Разумеется, сейчас прежние хозяева Кумтора, более 20 лет присваивавшие национальные богатства страны, оказывают на руководство республики колоссальное давление, действуя в том числе на международной политической арене. Крайне интересно, хватит ли у Садыра Жапарова воли не свернуть со своего пути.

Александр Лебедев, президент Национального инвестиционного совета, доктор экономических наук.