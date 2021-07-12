05:41
USD 84.38
EUR 99.54
RUB 1.15
Бизнес

Недвижимость в Алании. Чем так привлекательно южное побережье Турции?

Уже завтра, 13 июля, в главном зале отеля «Хайятт» в Бишкеке состоится уникальный семинар, на котором представители строительной компании KurtSafır впервые расскажут кыргызстанцам о рынке недвижимости Турции.

KurtSafır — лидер строительного рынка Алании — города, расположенного на побережье Средиземного моря. Мы решили рассказать вам о том, чем же привлекателен этот курорт.

  • Несмотря на сравнительно небольшое население — в Алании проживает более 300 тысяч человек, этот город по праву считается туристическим центром юга Турции.
  • Основанный греческими колонистами во II веке до нашей эры, когда-то он служил прибежищем для контрабандистов и пиратов. Сегодня — это современный курорт с развитой инфраструктурой и уникальной историей, в которой отражены Древняя Греция, Римская Империя, Византия и многое другое.
  • Не менее важный фактор — прекрасные климатические условия, здесь нет промышленных предприятий, поэтому воздух и море всегда чистые.
  • Пляжи в Алании в основном песчаные, песчано-галечные, с благоустроенной территорией и хорошим сервисом.

Читайте по теме
Недвижимость в Турции. Как выглядит жилье в Алании, доступное для кыргызстанцев

Недвижимость в этом регионе идеально подходит как для семейного, так и для активного отдыха, подойдет это место и для тех, кто ищет уединения с природой. Здесь круглый год можно вести разнообразную и интересную жизнь. Можно бесконечно наслаждаться солнцем и морем, а если вдруг соскучились по зиме, то в трех часах езды от Алании вас ждет роскошный горнолыжный курорт, где также вы можете не только покататься на лыжах, но и насладиться видами Таврских гор.

Не стоит забывать и о том, что Турция — это безвизовая страна с упрощенной процедурой оформления вида на жительство для многих стран СНГ и Европы. А это значит, что стать собственником недвижимости иностранцу здесь не так сложно.

Подробнее о рынке недвижимости Алании вы сможете узнать на индивидуальных встречах в Бишкеке 15 и 16 июля.

Предварительная регистрация для участия в этих мероприятиях обязательна, количество мест ограниченно!

Справочную информацию вы можете получить по номерам: +996707998000 и +905321725677 (WhatsApp, Telegram).
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/200687/
просмотров: 4104
Версия для печати
Материалы по теме
Недвижимость в Алании. Цены и условия для кыргызстанцев
Недвижимость в Турции. Как выглядит жилье в Алании, доступное для кыргызстанцев
Собственная недвижимость в Турции — мечта или реальность?
Популярные новости
Глава МИД Индии на&nbsp;конференции в&nbsp;Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар Глава МИД Индии на конференции в Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар
Все банковские и&nbsp;бонусные карты в&nbsp;одном приложении Все банковские и бонусные карты в одном приложении
Бизнес
Все банковские и&nbsp;бонусные карты в&nbsp;одном приложении Все банковские и бонусные карты в одном приложении
Глава МИД Индии на&nbsp;конференции в&nbsp;Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар Глава МИД Индии на конференции в Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар
Самозахват или законно? Почему связывают депутата с&nbsp;участком в&nbsp;&laquo;Ак-Орго&raquo; Самозахват или законно? Почему связывают депутата с участком в «Ак-Орго»
Бесконтактная оплата более 1&nbsp;тысячи сервисов в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;. Удобство в&nbsp;деталях Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов в «Мой О!». Удобство в деталях
23 июля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
22 июля, четверг
23:53
У аконита конкурент: экстракт полыни признали эффективным в борьбе с COVID-19
23:28
В Ирландии гигантские акулы подплыли к плавающим у берега людям
23:02
Бывшие сотрудники WhatsApp запустили новую социальную сеть HalloApp
22:45
Ливерпуль исключили из списка Всемирного наследия
22:22
Юные бишкекчане заняли первое место на международном фестивале в Турции