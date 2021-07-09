Индия продолжит присутствие в зоне Персидского залива для помощи торговым судам

Индия продолжит выполнять задачи военно-морского присутствия в Персидском и Оманском заливах, направленного на защиту и обеспечение безопасности торговых судов и нефтяных танкеров, проходящих транзитом через регион под индийским флагом. Об этом сообщает The Times of India.

«Ормузский пролив — важный морской коридор. Сбои в торговле в данном районе могут оказать серьезное влияние на нашу экономику. В рамках операции «Санкалп» мы продолжим развертывание военного судна, эсминца или фрегата с вертолетом и группой морских десантников», — отметил офицер ВМС Индии.

Индия начала операцию «Санкалп» в июне 2019 года после взрывов на борту двух иностранных нефтяных танкеров в Оманском заливе.

Атаки на судна показали уязвимость морской торговли, проходящей транзитом через ограниченные пространства, и военно-морской флот Индии направил в Оманский залив эсминец INS Chennai и патрульное судно INS Sunayna.

Индийский флот стал первым, кто развернул корабли для защиты транзита торговых судов через регион.

Военно-морское развертывание продолжается спустя два года. 23 индийских военных корабля по очереди были развернуты в районе Персидского залива, при этом ежедневно обеспечивалась безопасность 16 торговых судов и танкеров под индийским флагом.

«Учитывая ситуацию с безопасностью в данном районе, присутствие индийского военного корабля сдерживает возможные угрозы, а также внушает уверенность нашим торговым судам», — заявили в ВМС Индии.

Как отмечается, около 60 процентов импорта нефти Индии приходится на этот регион. Несмотря на диверсификацию источников импорта нефти, страны Персидского залива, вероятно, останутся основными поставщиками для Индии. Более того, индийская диаспора в регионе насчитывает около 8,5 миллиона человек.

Операция «Санкалп» теперь является частью «целевого развертывания», начатого военно-морским флотом в 2017 году.

Несколько военных кораблей дислоцированы на постоянной основе для противостояния любым вариантам оперативной обстановки — от обычных угроз и морского терроризма до пиратства и оказания гуманитарной помощи при бедствиях.

Как отмечает военно-морской флот Индии, одной из его ключевых ролей в качестве гаранта безопасности для экономики страны является поддержание безопасной и стабильной морской среды, позволяющей беспрепятственно заниматься морской экономической деятельностью.