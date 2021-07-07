«Газпром Кыргызстан» запустил мощный и безопасный газовый объект

В начале 2021 года «Газпром Кыргызстан» начал строить новую ГРС в Канте и уже через полгода запустил более мощный, безопасный и полностью автоматизированный газовый объект.

Почему построить новую ГРС было необходимо. До июня 2021 года жителей Канта природным газом обеспечивала ГРС и газопровод, которые построили более полувека назад. За 50 лет оборудование износилось, и подача газа стала небезопасной. Оборудование на станции могло выйти из строя, а газопровод допускал утечки.

Чтобы снова поставлять газ в Кант безопасно, бесперебойно и в достаточных объемах, «Газпром Кыргызстан» построил новую, современную ГРС и подключил ее к газопроводу-отводу «Бишкек — Кант — Токмок».

Преимущества новой ГРС для жильцов и промышленности:

Двукратный запас по мощности. Если потребление газа в Канте вырастет в два раза, жители смогут пользоваться топливом в достаточных объемах.

Если потребление газа в Канте вырастет в два раза, жители смогут пользоваться топливом в достаточных объемах. Системы автоматики , которые круглосуточно контролируют загазованность, входное и выходное давление газа. Если произойдет утечка, системы среагируют моментально и без ошибок.

, которые круглосуточно контролируют загазованность, входное и выходное давление газа. Если произойдет утечка, системы среагируют моментально и без ошибок. ГРС работает от нового газопровода-отвода «Бишкек — Кант — Токмок», который построили в 2019 году из прочных углеродистых труб. Трубы устойчивы к коррозии — это снижает аварийные риски.

который построили в 2019 году из прочных углеродистых труб. Трубы устойчивы к коррозии — это снижает аварийные риски. На кантской ГРС два независимых выхода: для промышленных объектов и населения. Если объектам нужно будет изменить давление, это не коснется жителей.

ГРС в Канте — четвертая, построенная с нуля автоматическая газораспределительная станция в Кыргызстане. Другие ГРС — «Сокулук», «Токмок» и «Бишкек-2». Станции также построены с запасом мощностей, современными системами автоматики и новым долговечным оборудованием.

Мурат Сулайманов, заместитель генерального директора «Газпром Кыргызстан»: «Запас мощности ГРС в Канте — 25 тысяч кубометров в час. Это в 2,5 раза больше, чем пик потребления в прошлый отопительный период. На ГРС мы сделали все, чтобы обновить технологические процессы, поставить надежное высокотехнологичное оборудование. Жители Канта могут быть уверены, что в ближайшие 40-50 лет на станции, которая питает природным газом город, будет безаварийная эксплуатация».