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Бизнес

MegaCom стремительно увеличивает мощность и охват сети 4G LTE

Компания MegaCom продолжает активное развитие сети по всему Кыргызстану. В результате проведенных в мае — июне 2021 года технических работ улучшено качество связи и увеличена пропускная способность сетей 2G/3G/4G в семи областях и столице Кыргызской Республики.

Модернизация базовых станций в городах Бишкеке, Джалал-Абаде, Канте, Кара-Балте, Караколе, Кара-Суу, Кербене, Кызыл-Кие, Нарыне, Ноокате, Оше, Токмаке, Узгене, Шопокове, а также пгт Каинды, Мин-Куше и Шамалды-Сае существенно увеличила пропускную способность 4G.

В следующих селах также повышено качество связи и мобильного интернета сети четвертого поколения:

  • Адыр, Ак-Сай, Ак-Татыр, Алга, Бак, Бексе, Говсувар, Достук, Капчыгай, Кара-Дебе, Кек-Таш, Моло, Мыргылжек, Сай, Сухана, Сырт, Таштумшук, Уч-Дебе, Чимген, Чункур-Кыштак Баткенской области;
  • Абдраимов, Ала-Бука, Арал, Аримджан, Арсланбоб, Базар-Коргон, Балта-Казы, Башкы-Терек, Беш-Мойнок, Бирдик, Боз-Чычкан, Бостон, Гюльстан, Дебей, Джаны-Айыл, Джаны-Джер, Джар-Кыштак, Джийде, Кагазды, Канды, Кашкалак, Кашкар-Маала, Келте, Колот, Кум, Кызыл-Багыш, Кызыл-Кыргызстан, Кюмюш-Азиз, Ладан-Кара, Массы, Могол-Коргон, Момбеково, Мундуз, Найман, Осмонова, Сакалды, Сары-Сыйя, Сары-Талаа, Сузак, Теолес, Томонку-Арал, Тоскоол, Тюрк-Абад, Тюрк-Маала, Узбек-Абад, Черемушки, Чертак-Таш, Чет-Булак, Чокмор, Ширин Джалал-Абадской области;
  • Ананьево, Бостери, Джеле-Дебе, Коджояр, Кош-Кель, Саруу, Семеновка, Ырдык Иссык-Кульской области;
  • Джаны-Джол, Кара-Кюнгей, Кара-Тоо, Кочкорка, Табылгыты Нарынской области;
  • Агроном, Ай-Тамга, Ак-Кыя, Ак-Таш, Ак-Терек, Алга, Араван, Арал, Аюу, Бель, Бий-Мырза, Борбаш, Ботомойнок, Герей-Шорон, Гюльбахор, Джакшылык, Джаны-Айыл, Джаны-Арык, Джаны-Ноокат, Джар-Кышлак, Додон, Жаны-Алай, Каарман, Кайын-Талаа, Кара-Дебе, Кара-Кокту, Каратай, Кашгар-Кыштак, Кенеш, Коджо-Арык, Коммунизм, Кондук, Кочубаево, Куйоташ, Кукалапаш, Куршаб, Кутурган, Кыдырша, Кызыл-Джар, Кызыл-Кошчу, Кызыл-Мехнат, Кызыл-Сенгир, Кызыл-Тоо, Кызыл-Чарба, Кызыл-Шарк, Кызыл-Эшме, Кыргызстан, Кыргыз-Чек, Маданият, Монок, Мырза-Аке, Нарай, Ой-Тал, Он Эки-Бель, Отуз-Адыр, Правда, Савай-Арык, Сары-Булак, Сары-Кюнгей, Семиз-Кель, Суткор, Телейкен, Тепе-Коргон, Тогуз-Булак, Токбай-Талаа, Тосой, Тынчтык, Тээке, Уйгур-Абад, Учар, Учкун, Федорово, Фуркат, Чапаева, Шамал-Терек, Шерали, Шералы, Эрка-Кашка, Эркин-Тоо, Эшме, Янги-Абад, Янги-Юль Ошской области;
  • Джийде, Джоон-Тебе, Кызыл-Джылдыз, Суулу-Маймак, Уч-Коргон, Чымгент Таласской области;
  • Байтик, Беловодское, Бирдик, Бурана, Гавриловка, Заречное, Кайырма, Кызыл-Туу, Ленинское, Мээнеткеч, Нижневосточное, Петровка, Пригородное, Сокулук, Таш-Дебе, Темен-Суу, Чокморова, Чуй, Шалта Чуйской области.

За счет усовершенствования базовых станций улучшены 3G-сигналы в городах Бишкеке, Джалал-Абаде, Канте, Кара-Балте, Караколе, Кара-Суу, Кызыл-Кие, Кочкор-Ате, Ноокате, Оше, Токмаке, Узгене и Шопокове, пгт Каинды, Пристань-Пржевальск, Шамалды-Сае, а также в селах:

  • 50 лет СССР, Адыр, Алга, Голбо, Кара-Дебе, Моло, Мыргылжек, Сай, Сухана, Сырт, Таштумшук, Чункур-Кыштак, Эски-Оочу Баткенской области;
  • Ала-Бука, Арал, Арсланбоб, Беш-Мойнок, Бирдик, Боз-Чычкан, Гюльстан, Джаны-Арык, Джаны-Дыйкан, Джар-Кыштак, Джыл-Кол, Кагазды, Кажар, Камыш-Башы, Канды, Кара-Жигач, Кашкалак, Келте, Кум, Кызыл-Кыргызстан, Кызыл-Октябрь, Кыр-Джол, Кюмюш-Азиз, Ладан-Кара, Масадан, Массы, Могол-Коргон, Момбеково, Мундуз, Осмонова, Садда, Сары-Сыйя, Сары-Талаа, Сейит-Казы, Сузак, Теолес, Томонку-Арал, Тоскоол, Тюрк-Маала, Черемушки, Чертак-Таш, Чокмор, Ширин, Ырыс Джалал-Абадской области;
  • Ак-Кочкор, Бостери, Ырдык Иссык-Кульской области;
  • Агроном, Ак-Кыя, Ак-Таш, Ак-Терек, Алга, Араван, Арал, Бель, Бий-Мырза, Борбаш, Гулбаар-Толойкон, Гюльбахор, Гюльстан, Джакшылык, Джаны-Ноокат, Джаны-Талап, Джар-Кышлак, Каарман, Кайын-Талаа, Кара-Кокту, Кашгар-Кыштак, Коммунизм, Кондук, Кочубаево, Куйоташ, Кукалапаш, Кыдырша, Кызыл-Джар, Кызыл-Кошчу, Кызыл-Мехнат, Кызыл-Сенгир, Кызыл-Тейит, Кызыл-Тоо, Кызыл-Чарба, Кызыл-Шарк, Кыргыз-Чек, Маданият, Монок, Мырза-Аке, Озгур, Ой-Тал, Правда, Сары-Булак, Сары-Кюнгей, Семиз-Кель, Суткор, Телейкен, Тепе-Коргон, Тоготой, Тогуз-Булак, Уйгур-Абад, Учар, Учкун, Фрунзе, Фуркат, Чапаева, Шамал-Терек, Шералы, Эрка-Кашка, Эркин-Тоо, Янги-Абад, Янги-Юль Ошской области;
  • Уч-Коргон Таласской области;
  • Байтик, Беловодское, Бирдик, Васильевка, Виноградное, Кайырма, Калыгул, Ленинское, Мээнеткеч, Пригородное, Садовое, Советское, Сокулук, Чуй, Шалта Чуйской области.

Модернизированы базовые станции сети 2G в городах Кара-Суу, Оше и Узгене, а также селах Бостери Иссык-Кульской области и Учар Ошской области.

Со вводом в эксплуатацию дополнительного оборудования доступ к связи 4G получили абоненты MegaCom, проживающие в селах Кара-Жигач, Мин-Орюк и Таштак Джалал-Абадской области, а также Алмалык и Кара-Таш Ошской области.

Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн благодаря интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций и быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/200051/
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