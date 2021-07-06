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Бизнес

Погасить кредит от банка «‎Бай-Тушум» теперь можно в отделениях почты

Банк «Бай-Тушум» расширяет агентскую сеть по приему платежей за выданные кредиты. Так, начиная с 14 июня, оплатить заем можно еще и в одном из 89 отделений «‎Кыргыз Почтасы», к концу года услуга станет доступна во всех отделениях связи «Кыргыз Почтасы».

В рамках проекта Всемирного банка «Развитие финансового сектора» в начале 2020 года была презентована финансово-кредитным учреждениям возможность отделений «Кыргыз Почтасы» по приему платежей. Одним из первых идеей расширения агентской сети заинтересовался банк «Бай-Тушум». Не откладывая в долгий ящик банк приступил к реализации задуманного.

«Мы заключили договор с «Кыргыз Почтасы», после чего уже начали техническую интеграцию нашей системы с системой ГП «Кыргыз Почтасы». На это у нас ушло около трех месяцев.

Услуга по погашению кредитов через отделения почты стала доступна нашим клиентам с 14 июня.

Ею уже воспользовались наши заемщики в Нарынской, Чуйской, Джалал-Абадской и Баткенской областях, а также в городе Канте», — рассказывает менеджер по развитию цифровых продуктов банка «Бай-Тушум» Аскар Тойматов.

Процедура очень простая и подходит для людей старшего возраста, которые испытывают трудности в использовании современных устройств, также для людей, находящихся в отдаленных районах республики. Посредником между системой и клиентом выступает сотрудник почты. Для того чтобы совершить платеж по кредиту, необходимо предоставить паспорт и номер счета, который автоматически открывается в банке при получении кредита. Он предназначен как раз для удаленного погашения кредита. После проверки данных о принадлежности счета необходимо передать нужную сумму работнику почты. Сотрудники проведут нужные операции в системе БАИП и выдадут квитанцию о совершении операции.

«В рамках пилотного проекта мы установили лимиты по операциям, так, за раз можно внести до 25 тысяч сомов, за день до 70 тысяч сомов. Также погасить кредит может и третье лицо, по сумме ограничение до 70 тысяч сомов», — поясняет Тойматов.

Главное преимущество сотрудничества банка и почты заключается в том, что отделения «Кыргыз Почтасы» есть даже в самых отдаленных регионах республики. Как показал анализ банка, клиенты именно из этих районов испытывали трудности с погашением кредитов в период локдауна с апреля по май 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/200008/
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