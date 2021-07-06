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Бизнес

Где и когда смотреть матчи за финал Евро-2020? Италия — Испания, Англия — Дания

В четверку лучших команд континента пробились Испания, Италия, Дания и Англия.

Кстати, Англия — единственная сборная из оставшихся на Евро-2020, чемпионом континента еще не становившаяся. НО — оставшиеся три матча Евро пройдут в Лондоне на стадионе «Уэмбли» при участии десятков тысяч английских болельщиков. Что скажете? Есть ли шансы у гостей на победу?

Смотрите первый полуфинальный матч в ночь с 6 на 7 июля в приложении O!TV. Прямую трансляцию будут вести телеканалы Qsport Arena и «КТРК Спорт». Время всех матчей указано бишкекское. Просмотр финала планируйте на воскресенье, 11 июля.

Скачивайте приложение O!TV по ссылке https://o.kg/l/otv/, как это уже сделали более миллиона кыргызстанцев, и подключайте пакет «О!TV Премиум» *750*3# за 7 сомов в день. Имея один логин и пароль, смотрите то, что интересно вам, на трех разных устройствах! Смотрите на любом смартфоне, планшете, ноутбуке или телевизорах Sony, Phillips, Samsung с функцией SmartTV.

Расписание всех игр по бишкекскому времени, итоги, группы и турнирные таблицы Евро-2020 ищите в приложении «Мой О!».

Разделите радость большого футбола со всем миром вместе с O!TV.


Подробнее на сайте otv.kg. Стоимость указана с учетом всех налогов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/199994/
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