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Бизнес

Всплеск коронавируса в России: вакцинация в сфере услуг и действия компаний

В России растет заболеваемость COVID-19, особенно в Москве. Например, в прошедшие выходные каждый день отмечался рост новых случаев заболевания в городе. В связи с ситуацией еще в середине июня в столице РФ объявили усиление ограничений и обязательную вакцинацию для людей из сферы услуг, потому что они постоянно во время работы контактируют с другими. 60 процентов сотрудников этих компаний должны получить первый компонент вакцины до 15 июля, второй — до 15 августа.

Опыт других стран показывает, что вакцинация помогает сформировать коллективный иммунитет к вирусу, избегая при этом появления новых штаммов. Однако эксперты утверждают, что только вакцинации недостаточно, необходимо продолжать носить маски и придерживаться других мер.

Ряд компаний, которые работают в сфере услуг в России, оптимизировали свои ресурсы для помощи сотрудникам и партнерам. Так, например, водители такси и курьеры, которые сотрудничают с «Яндексом», могут пройти вакцинацию от коронавируса в отдельных пунктах в Москве — они организованы при поддержке компании. При этом сервис запустил алгоритм, который показывает таксистам и курьерам ближайшую точку в городе, где можно привиться.

Также в столице и регионах РФ работают специальные места дезинфекции для машин «Яндекс.Такси» (в Бишкеке тоже есть такой пункт. — Прим.). Сервис продолжает выдавать таксистам и курьерам антисептики и маски.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/199919/
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