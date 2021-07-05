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Бизнес

Мобильный оператор О! развивает цифровую экосреду и улучшает качество связи

Технические работы Мобильного оператора О! были проведены в 125 городах и селах, благодаря чему улучшение качества связи смогли ощутить более миллиона жителей страны. В городах республиканского значения — Бишкеке и Оше, а также:

  • в Чуйской области: в городах Кара-Балте, Токмаке, Канте, в селах Кызыл-Бирлик, Суусамыр, Тунук, Беш-Терек, Чуй, Ак-Кашат, Нижняя Ала-Арча, Маевка, Кызыл-Бирлик, Ак-Жол, Шалта, Бирдик, Кара-Ой, Ленинское, Орто-Сай, Орто-Суу, Полтавка, Александровка, Ак-Торпок, Ак-Башат, имени Тельмана, Панфиловское, Вознесеновка, Чалдыбар, Кашка-Баш, Предтеченка, Темен-Суу, Красная Речка, а также на золоторудном комбинате «Алтын-Кен»;
  • в Иссык-Кульской области: в селах Кабак, Конур-Олен, Долон, Кош-Дебе, Тогуз-Булак, Кок-Сай, Кюрменту, Ак-Булак, в ЦО «Каприз» в селе Бактуу-Долоноту;
  • в Таласской области: в селах Кок-Ой и Кок-Токой;
  • в Нарынской области: в селах Чолок-Кайын, Бугучу, Семиз-Бел, Ийри-Суу, Таш-Добо, Кум-Добо, Ак-Кыя, Кок-Джар, Байзак, Баш-Кууганды, Чекилдек, Джер-Кечку, Кара-Кунгей, Кара-Тоо, Эпкин, имени Куйбышева, Мин-Булак, Восьмое Марта, Кара-Бюрген, Комсомол;
  • в Джалал-Абадской области: в селах Тендик, Массы, Джар-Кыштак, Арал-Сай, Джаны-Абад, Чек, Дукур, Кош-Булак, Сары-Камыш (Бирлик), Котормо, Башкы-Терек, Джаны-Абад;
  • в Ошской области: в селах Савай, Коммунизм, Мамажан, Агартуу, Шоро-Башат, Жаш-Тилек, Чак, Кукалапаш, Бек-Джар, Борбаш, Нарай, Ийрек, Ынтымак, Кош-Этер, Кызыл-Байрак, Кенеш, Кызыл-Коргон, Интернационал, Он Эки-Бель, Бель, Дон-Кыштак, Ана-Кызыл, Бостон, Ара-Кель, Кызыл-Байрак, 15 Жаш, Ак-Булак, Кызыл-Кырман, Алтын-Булак, Мырза-Аке, Бабыр, Токтогул, Джаны-Айыл, Кароол, Орто-Арык, Бостон, Тосой, Чулук, Жекенди, Ынтымак;
  • в Баткенской области: в селах Чурбек, Кызыл-Жол, Кан, Сары-Талаа, Кара-Суу, Лейлек, Тенге, Рават.

«Ситуация с пандемией окончательно укрепила понимание, что голосовое общение перестало быть основным средством коммуникации. Почти все личные и рабочие вопросы решаются онлайн в мессенджерах и соцсетях, на видеозвонках и онлайн-конференциях. Происходит постоянный рост интернет-трафика за счет активного распространения цифровых сервисов и развития «интернета вещей». Поэтому нам важно создавать для абонентов цифровую экосреду и поддерживать ее качественное обслуживание», — отмечает технический директор Мобильного оператора О! Антон Коваленко.

Карта покрытия доступна на сайте www.o.kg. Связаться с операторами компании можно в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube или Twitter. Кроме социальных медиа, круглосуточная поддержка абонентов О! доступна в WhatsApp: +996 705 700 700, в Telegram: @Nurtelecom_bot и онлайн-чате на сайте www.o.kg.

Мобильный оператор О! — лидер по покрытию и емкости сетей 4G/3G/2G в Кыргызстане, в зоне охвата которых проживают более 99 процентов населения страны.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/199870/
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