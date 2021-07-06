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Бизнес

Собственная недвижимость в Турции — мечта или реальность?

Для большинства кыргызстанцев покупка собственной недвижимости за рубежом кажется чем-то невероятным и недостижимым. Но так ли далека и недоступна эта мечта на самом деле?

Лидер рынка недвижимости Турции, строительная компания из Алании KurtSafır уверяет — наши мечты гораздо ближе, чем мы думаем.

Cпециально для вас представители компании KurtSafır проведут в Бишкеке уникальный семинар, на котором расскажут все то, что вы хотели бы узнать о недвижимости в Турции.

Вы узнаете о реальных ценах, которые на этом рынке предлагают застройщики. Познакомитесь как с уже завершенными, так и с планируемыми проектами. Будет представлена и другая полезная информация. Например, как получить вид на жительство и гражданство Турции.

Семинар состоится 13 июля в главном зале отеля «Хайятт» в Бишкеке. Начало в 18.30.

В последующие дни: 14, 15, 16 июля состоятся индивидуальные встречи.

Предварительная регистрация для участия в этих мероприятиях обязательна, количество мест ограниченно!

Подробную информацию вы можете получить по номерам: +996707998000 и +905321725677 (WhatsApp, Telegram).

Для справки. Строительная компания KurtSafir основана 35 лет назад. За эти годы она построила десятки объектов, больше 1 миллиона квадратных метров жилой и коммерческой площади, 3 тысячи квартир, 2 тысячи номеров отелей.

KurtSafir обладает собственными финансовыми ресурсами для обеспечения строительства объектов без привлечения кредитных или заемных средств. Компания выполняет полный цикл работ — от начального анализа земельного участка и маркетинговых исследований до ввода построенного объекта в эксплуатацию, оформления внутренних помещений и управления зданием.

KurtSafir — постоянная участница международных выставок и тематических семинаров, которые позволяют ей быть в курсе всех актуальных изменений в законодательстве Турции и тенденциях на рынке недвижимости.

Руководство компании с гордостью заявляет, что основа их работы — качество и совершенство.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/199867/
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