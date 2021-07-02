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Бизнес

Подключай «Бирге для интернета + IVI» от Beeline за 390 сомов и получай бонусы!

Beeline предоставляет новые возможности для своих абонентов вместе с тарифным планом «Бирге для интернета + IVI». Теперь доступно больше интернета, бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру IVI, где в коллекции имеется более 100 тысяч фильмов, а также новая услуга — кешбэк на связь при оплате услуг в приложении Balance.kg

Компания «Скай Мобайл» (ТМ Beeline) всегда стремится предоставлять услуги, которые адаптированы под разные вкусы и возможности всех клиентов. Учитывая пожелания наших абонентов и используя анализ их потребностей, мы создаем комфортные условия для выхода в интернет, мобильной связи и для интересного времяпровождения клиентов. Beeline предлагает для абонентов удобный тарифный план «Бирге для интернета IVI (390)», который легко подстраивается под возможности в нынешнее время.

Тариф «Бирге для интернета + IVI» объединяет в себе преимущества разных предложений, рекомендуя выгодную цену для выхода в интернет, с объемом 30 гигабайт на четыре недели без деления, а также открытый доступ к онлайн-кинотеатру IVI, с объемом 10 гигабайт на фильмы, где абоненты могут насладиться просмотром коллекции с более чем 100 тысячами кинохитов, а с недавнего времени и кыргызоязычного контента. [1]А также можно подключить для всей семьи — до пяти устройств одновременно.

Главные преимущества тарифного плана «Бирге для интернета + IVI (390)»:

  • пакет интернета 30 гигабайт на четыре недели БЕЗ ДЕЛЕНИЯ на день и ночь;
  • 10 гигабайт на просмотры фильмов или сериалов в онлайн-кинотеатре IVI;
  • дополнительно предоставляется трафик на Instagram, Telegram, WhatsАрp;
  • звонки на номера других мобильных операторов КР 10 минут на четыре недели;
  • безлимитные звонки и SMS внутри Beeline KG.

А также — новинка!

Кешбэк до 100 сомов в месяц на оплату связи в Balance!

При оплате коммунальных услуг, интернета, штрафов и налогов вы сможете возвращать до 100 сомов кешбэка на мобильную связь: выгодно, удобно и экономно.

Кешбэк доступен только для абонентов тарифов «Бирге для интернета + IVI» и «Жаңы бирге PRO + IVI».

Узнайте более подробную информацию в наших Центрах обслуживания, а также на сайте www.beeline.kg

Beeline: с заботой о Вас и Ваших близких.


[1] IVI — онлайн-кинотеатр с более 100 тысячами фильмов, сериалов, мультфильмов
передач с качественным дубляжом и без рекламы. Можно подключить для всей
семьи — до пяти устройств одновременно.
 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/199747/
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