Все предприниматели уже знают, что с 1 июля бизнес Кыргызстана обязан перейти на онлайн-ККМ, которая будет передавать данные с кассы в Налоговую службу в режиме реального времени.
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Бизнесмены, которые решили освоить инновационный сервис заранее, уже пользуются простым и понятным приложение «О!Касса» Мобильного оператора О!. Оно полностью соответствует всем требованиям ГНС и постоянно совершенствуется с учетом пожеланий пользователей.
Подключиться и пользоваться сервисом можно совершенно бесплатно вплоть до 31 августа 2021 года.
Все, что нужно предпринимателю сейчас, — это:
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Заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД) ОсОО «НУР Телеком» в любом магазине O!Store. Весь перечень документов вы найдете на сайте: https://o.kg/ru/korporativnym-klientam/ofd/ofd/.
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Скачать онлайн-кассу «О!Касса» для Android или iOS на смартфон или открыть на ноутбуке или обычном компьютере по ссылке: https://ofd.o.kg/kassa/login/.
Плюсы приложения «О!Касса»:
- быстрота: оперативная передача в ГНС сведений, полученных через ККМ;
- надежность: обеспечение сохранности данных;
- прозрачность: вы видите подробную статистику по продажам, товарам, сменам и кассирам;
- мобильность: вы можете управлять продажами со смартфона из любой точки мира, контролировать работу сотрудников, продажи, время открытия и закрытия смены, деньги в кассе, возвраты и другую информацию;
- удобство: электронный чек можно выслать клиенту на почту, в любой мессенджер, а при необходимости распечатать на мобильном принтере;
- БОНУС! Бесплатное обслуживание до 31 августа 2021 года.