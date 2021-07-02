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Бизнес

«О!Касса» — подключите онлайн-ККМ сейчас и пользуйтесь все лето БЕСПЛАТНО!

Все предприниматели уже знают, что с 1 июля бизнес Кыргызстана обязан перейти на онлайн-ККМ, которая будет передавать данные с кассы в Налоговую службу в режиме реального времени.

Бизнесмены, которые решили освоить инновационный сервис заранее, уже пользуются простым и понятным приложение «О!Касса» Мобильного оператора О!. Оно полностью соответствует всем требованиям ГНС и постоянно совершенствуется с учетом пожеланий пользователей.

Подключиться и пользоваться сервисом можно совершенно бесплатно вплоть до 31 августа 2021 года.

Все, что нужно предпринимателю сейчас, — это:

  1. Заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД) ОсОО «НУР Телеком» в любом магазине O!Store. Весь перечень документов вы найдете на сайте: https://o.kg/ru/korporativnym-klientam/ofd/ofd/.

  2. Скачать онлайн-кассу «О!Касса» для Android или iOS на смартфон или открыть на ноутбуке или обычном компьютере по ссылке: https://ofd.o.kg/kassa/login/.

Плюсы приложения «О!Касса»:

  • быстрота: оперативная передача в ГНС сведений, полученных через ККМ;
  • надежность: обеспечение сохранности данных;
  • прозрачность: вы видите подробную статистику по продажам, товарам, сменам и кассирам;
  • мобильность: вы можете управлять продажами со смартфона из любой точки мира, контролировать работу сотрудников, продажи, время открытия и закрытия смены, деньги в кассе, возвраты и другую информацию;
  • удобство: электронный чек можно выслать клиенту на почту, в любой мессенджер, а при необходимости распечатать на мобильном принтере;
  • БОНУС! Бесплатное обслуживание до 31 августа 2021 года.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/199732/
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