Плей-офф Евро-2020: расписание матчей 1/4 финала, когда и где смотреть?

Эти выходные будут по-настоящему жаркими не только от палящего солнца — нас ждет долгожданный плей-офф Евро-2020!

По итогам матчей 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 определились все участники четвертьфинала турнира.

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