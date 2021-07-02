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Бизнес

Первый Центральноазиатский экономический и торговый форум состоялся 25 июня

25 июня 2021 года Центральноазиатский институт регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) и Китайский альянс городского развития организовали первый Центральноазиатский экономический и торговый форум «Усиление динамики рынка в регионе Центральной Азии». Более 100 экспертов, ученых и представителей бизнеса из стран — членов ЦАРЭС приняли участие в онлайн- и офлайн-мероприятиях.

Разнообразные ресурсы региона представляют собой новую возможность для развития рынка. Торговая структура Центральной Азии сильно зависит от ее ресурсообеспеченности, продукция, произведенная на природных ресурсах, широко экспортируется по всему миру. В десятку крупнейших рынков импорта в этом регионе входят Китай, страны Европы, Россия. Расширяется международное сотрудничество в области энергетики, транспорта, телекоммуникаций, медицины, торговли.

Ускорение сотрудничества между Китаем и странами ЦА является важным фактором для продвижения региональной экономической интеграции.

Ровшан Махмудов, старший специалист по наращиванию потенциала Института ЦАРЭС

Центрально-Азиатский регион имеет большой потенциал для развития рыночных возможностей, что создает хорошую основу для инвесторов из разных стран. Объем рынка трансграничной электронной коммерции в Китае достиг 12,5 триллиона юаней в 2020 году. Ожидается, что в 2021-м он достигнет 14,6 триллиона юаней. Сейчас активно растет бизнес в сфере трансграничной электронной коммерции в ЦА.

По мере того, как международное сотрудничество продолжает углубляться, а многосторонние механизмы оптимизироваться, все больше агентств международного развития будут способствовать решению общих проблем, с которыми сталкивается регион. А развитие талантов в области международной электронной коммерции и содействие региональному культурному обмену являются важными направлениями для ускорения развития трансграничной электронной торговли.

В настоящее время Китай и страны ЦА укрепили свое сотрудничество в области экономики, безопасности и гуманизма, а вспышка коронавируса заставила всех работать и помогать друг другу, чтобы способствовать восстановлению экономики и улучшению условий жизни людей.

«Когда компании осваивают рынок, они могут выбрать три направления; стороннюю оценку рисков информационной безопасности и технические консультации по коммерческой безопасности, которые могут помочь странам в экономическом коридоре и компаниям работать и производить в более безопасной среде», — отметил представитель Redline Security Group в Таджикистане.

Чжао Линминь, бывший главный редактор журнала South Reviews, указал, что для усиления мер безопасности в сфере туризма, защиты прибывающих граждан и создания безопасной социальной среды нужна хорошая гарантия безопасности.

Беспроигрышное сотрудничество — лучший путь вперед

Чжан Юхай, генеральный секретарь Китайского альянса городского развития, считает, что совместное развитие — это истинное развитие, а устойчивое развитие — это хорошее развитие.

Ли Хэсян, заместитель директора Центра экономического и торгового сотрудничества, предложил создать местные отделения связи, установив информационные каналы через каждый отдел связи и центр, а также построив платформу обслуживания центра.

Ли И, директор Центра экономического и торгового сотрудничества Китайского альянса городского развития, рассказал о проектах, которые могут работать в странах региона для развития региональных экономических и торговых услуг. А это приведет к укреплению совместного сотрудничества на благо всех стран Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/199692/
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