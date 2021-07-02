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Бизнес

MegaCom продолжает работы по улучшению сети

Отличная новость для жителей Джети-Огузского района Иссык-Кульской области! По результатам проведенных в регионе технических работ в сети мобильного оператора MegaCom более чем вдвое увеличена скорость передачи данных и улучшено качество голосовой связи.

Техническая модернизация сети затронула следующие населенные пункты района: села Ак-Терек, Барскоон, Боз-Бешик, Дархан, Джениш, Джети-Огуз, Кичи Джаргылчак, Кызыл-Суу, Липенка, Саруу, Тамга, Тосор, Чирак, Чон Джаргылчак и Чон Кызыл-Суу.

Благодаря модернизации оборудования пользоваться безлимитными интернет-пакетами и опциями от MegaCom, а также общаться в соцсетях, смотреть любимые фильмы и серфить в интернете на максимально возможной скорости и без ограничений стало еще комфортнее!

MegaCom — надежный оператор связи!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/199671/
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