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Бизнес

Оцените преимущества онлайн-касс MegaKassa от ЗАО «Альфа Телеком»

1 июля 2020 года в Кыргызстане вступили в силу новые стандарты использования контрольно-кассовых машин (ККМ), предусматривающие внедрение современных инструментов для оперативной и безопасной передачи фискальных данных в онлайн-режиме.

С 1 июля 2021 года на применение новых онлайн-ККМ должны перейти точки торговли и общепита, аптеки, АЗС и другие субъекты бизнеса (организации и индивидуальные предприниматели), оказывающие услуги и осуществляющие расчеты с населением на территории КР в наличной и безналичной форме.

Являясь оператором фискальных данных, включенным в реестр Государственной налоговой службы КР, ЗАО «Альфа Телеком» одним из первых в Кыргызстане осуществило запуск проекта по внедрению программных ККМ, презентовав на рынке республики удобный инструмент для упрощенного налогового режима – специальное приложение MegaKassa (доступно для скачивания в Play Market).

Оператор фискальных данных приглашает к сотрудничеству объекты бизнеса. Оформив договор с ЗАО «Альфа Телеком» на оказание услуг ОФД, предприниматели получат возможность воспользоваться следующими преимуществами онлайн-ККМ MegaKassa:

  • доступность: нет необходимости в покупке дорогостоящего аппаратного ККМ, так как MegaKassa работает на мобильных телефонах и планшетах, функционирующих на базе ОС Android;
  • экономия времени: регистрация и запуск MegaKassa производится в Центрах обслуживания MegaCom, соответственно, отпадает необходимость посещения Государственной налоговой службы КР;
  • удобство: больше не нужно беспокоиться о ежедневном ведении кассовой книги, поскольку все данные будут автоматически сохраняться в MegaKassa;
  • контроль: все кассовые операции можно отследить в личном кабинете сервиса;
  • минимальные риски: предприниматели смогут вести торговлю даже при отсутствии интернет-соединения.

Применение ККМ избавляет субъект от оформления целого комплекта кассовой отчетности, субъекту с наемными работниками дает возможность удаленного контроля своих сотрудников, сокращает контрольную нагрузку со стороны налоговых органов и способствует прозрачной деятельности налогоплательщиков, работающих с денежными расчетами.

Также напоминаем, что на территории Кыргызской Республики введен упрощенный налоговый режим «Розничный продавец» для бизнеса, годовой оборот которого не превышает 8 миллионов сомов.

Главными преимуществами данного режима являются:

  • ставка налога – 0 процентов в первый год деятельности, во второй год – 1 процент, на третий год – 2 процента и на четвертый – 3 процента от выручки;
  • освобождение от налоговой отчетности, за исключением Единой налоговой декларации;
  • отсутствие необходимости в выездной налоговой проверке.

Узнать подробности по подключению онлайн-ККМ MegaKassa вы можете по номеру телефона +996 555 500 000 либо обратившись за консультацией и в целях заключения договора на подключение и обслуживание программных контрольно-кассовых машин в Центры продаж и обслуживания MegaCom.

Со списком необходимых для подключения услуги документов и адресами центров для регистрации MegaKassa можно ознакомиться на официальном сайте компании MegaCom.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/199593/
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