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Бизнес

Программа лояльности сети АЗС «Газпромнефть» стала еще выгоднее

С 1 июля 2021 года на карте можно хранить больше баллов.  И баллы начисляют без ограничений по количеству посещений АЗС, объему нефтепродуктов и сумме сопутствующих товаров. 

Зачем нужны баллы. Баллы можно использовать на АЗС — заправить топливо или купить товары в магазинах за исключением табачной и алкогольной продукции по курсу 1 балл = 1 сом. Если вы заправитесь или купите что-то на АЗС в день рождения, «Газпромнефть» автоматически зачислит вам на карту 100 баллов. Использовать баллы необходимо в течение трех лет с момента их начисления.

Как проверить количество баллов на карте лояльности «Сапарыбыз бир»:

Проверить количество накопленных баллов на вашей карте можно одним из способов:

  • по чеку при оформлении покупки либо попросить оператора распечатать маркетинговый чек, в котором отражается Ваш действующий статус, количество накопленных баллов и количество использованных баллов;
  • через личный кабинет на сайте www.gpnbonus.kg;
  • позвонив на номер «Единого центра поддержки клиентов» 5151 (звонок с мобильного беплатный);
  • через бесплатное мобильное приложение «АЗС Газпромнефть Кыргызстан».

Почему участвовать в программе лояльности выгодно. Участники получают баллы с каждой заправки или покупки на АЗС сети «Газпромнефть» и могут участвовать в специальных акциях.

Полезные ссылки:

Как стать участником программы лояльности
Как копятся и считаются баллы
Как использовать баллы
Частые вопросы и ответы по программе лояльности
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/199467/
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