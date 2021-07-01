Программа лояльности сети АЗС «Газпромнефть» стала еще выгоднее

С 1 июля 2021 года на карте можно хранить больше баллов. И баллы начисляют без ограничений по количеству посещений АЗС, объему нефтепродуктов и сумме сопутствующих товаров.

Зачем нужны баллы. Баллы можно использовать на АЗС — заправить топливо или купить товары в магазинах за исключением табачной и алкогольной продукции по курсу 1 балл = 1 сом. Если вы заправитесь или купите что-то на АЗС в день рождения, «Газпромнефть» автоматически зачислит вам на карту 100 баллов. Использовать баллы необходимо в течение трех лет с момента их начисления.

Как проверить количество баллов на карте лояльности «Сапарыбыз бир»:

Проверить количество накопленных баллов на вашей карте можно одним из способов:

по чеку при оформлении покупки либо попросить оператора распечатать маркетинговый чек, в котором отражается Ваш действующий статус, количество накопленных баллов и количество использованных баллов;

через личный кабинет на сайте www.gpnbonus.kg;

позвонив на номер «Единого центра поддержки клиентов» 5151 (звонок с мобильного беплатный);

через бесплатное мобильное приложение «АЗС Газпромнефть Кыргызстан».

Почему участвовать в программе лояльности выгодно. Участники получают баллы с каждой заправки или покупки на АЗС сети «Газпромнефть» и могут участвовать в специальных акциях.

Полезные ссылки:

Как стать участником программы лояльности

Как копятся и считаются баллы

Как использовать баллы

Частые вопросы и ответы по программе лояльности