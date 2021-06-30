05:38
USD 84.38
EUR 99.54
RUB 1.15
Бизнес

Итоги акции от «Газпромнефть»: кто выиграл более 1 500 000 баллов?

Акцию «Нам по пути 5 лет!» запустили в честь пятилетия программы лояльности «Сапарыбыз бир». Чтобы участвовать, нужно было просто заправляться или покупать товары на заправочных станциях сети «Газпромнефть»* с 26 апреля по 20 июня с использованием карты лояльности. За сумму покупок в 1 тысячу сомов участнику программы выдавался один виртуальный билет.

Где посмотреть розыгрыши. Смотрите по ссылкам три розыгрыша: первый, второй и финальный. Они прошли в прямом эфире Instagram сети «Газпромнефть» в Кыргызстане. Всего разыграли 1 миллион 500 тысяч баллов с помощью генератора случайных чисел и при независимых экспертах.

Как еще узнать, кто победил. Скачивайте списки победителей по ссылкам. Еще их можно посмотреть на любой АЗС или уточнить по номеру 5151. Звонок с мобильного бесплатный.

Как получить призы. 999 баллов «Газпромнефть» начислит автоматически на карту лояльности, а обладателям сертификатов на 45 тысяч баллов нужно прийти в офис компании «Газпром нефть Азия» за призом. С ними свяжутся сотрудники компании и объяснят, когда и где можно получить сертификат.

Баллы можно использовать на АЗС «Газпромнефть» — чтобы заправить топливо или купить товары в магазинах.

Проверить количество баллов на карте можно самостоятельно одним из способов:

  • по чеку при оформлении покупки либо попросить оператора распечатать маркетинговый чек, в котором отражается ваш действующий статус, количество накопленных баллов и количество использованных баллов;
  • через личный кабинет на сайте www.gpnbonus.kg;
  • позвонив на номер «Единого центра поддержки клиентов» 5151 (звонок с мобильного бесплатный);
  • через бесплатное мобильное приложение «АЗС Газпромнефть Кыргызстан».

Почему участвовать в программе лояльности выгодно. Участники получают баллы с каждой заправки или покупки на АЗС сети «Газпромнефть» и могут участвовать в специальных акциях. Например, акция «Нам по пути 5 лет!» проходила специально для участников программы лояльности. Баллы на бонусной карте можно потратить на топливо или любые другие товары в магазинах на АЗС в течение трех лет с момента их начисления. С 2016 года к программе лояльности присоединилось более 250 тысяч автовладельцев.

Полезные ссылки:

Акция «Нам по пути 5 лет!»
Как стать участником программы лояльности
Как копятся и считаются баллы
Как использовать баллы
Частые вопросы и ответы по программе лояльности

*Согласно правилам программы лояльности «Сапарыбыз бир», табачная и алкогольная продукция исключены из системы покупок за баллы на АЗС «Газпромнефть».

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/199465/
просмотров: 4682
Версия для печати
Материалы по теме
G-Drive — движущая сила. Получайте в два раза больше баллов весь июль
Программа лояльности сети АЗС «Газпромнефть» стала еще выгоднее
Почти 500 тысяч баллов подарила «Газпромнефть» участникам программы лояльности
«Газпромнефть» подарила кыргызстанцам 650 ценных призов
Пять лет топливо «Евро-5» в Кыргызстане реализует сеть АЗС «Газпромнефть»
Стартуй легко с сетью АЗС «Газпромнефть»
«Газпромнефть» дарит участникам программы лояльности золотой статус в июле
Более полумиллиона участников собрала онлайн-сессия «Топливный класс»
«Топливная безопасность: Бережем здоровье двигателя»: онлайн-сессия 17 июня
Сеть АЗС «Газпромнефть» запускает мобильное приложение для автомобилистов
Популярные новости
Глава МИД Индии на&nbsp;конференции в&nbsp;Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар Глава МИД Индии на конференции в Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар
Все банковские и&nbsp;бонусные карты в&nbsp;одном приложении Все банковские и бонусные карты в одном приложении
Бизнес
Все банковские и&nbsp;бонусные карты в&nbsp;одном приложении Все банковские и бонусные карты в одном приложении
Глава МИД Индии на&nbsp;конференции в&nbsp;Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар Глава МИД Индии на конференции в Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар
Самозахват или законно? Почему связывают депутата с&nbsp;участком в&nbsp;&laquo;Ак-Орго&raquo; Самозахват или законно? Почему связывают депутата с участком в «Ак-Орго»
Бесконтактная оплата более 1&nbsp;тысячи сервисов в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;. Удобство в&nbsp;деталях Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов в «Мой О!». Удобство в деталях
23 июля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
22 июля, четверг
23:53
У аконита конкурент: экстракт полыни признали эффективным в борьбе с COVID-19
23:28
В Ирландии гигантские акулы подплыли к плавающим у берега людям
23:02
Бывшие сотрудники WhatsApp запустили новую социальную сеть HalloApp
22:45
Ливерпуль исключили из списка Всемирного наследия
22:22
Юные бишкекчане заняли первое место на международном фестивале в Турции